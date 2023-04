Estilo darkness: Lali Espósito enamoró a todos con una mega producción fotográfica

Lali Espósito, una de las mujeres más referentes de la industria musical y con gran trascendencia por su manera de involucrarse por causas sociales, se sumó a un nuevo número fotográfico de la revista GQ Spain y enmudeció a todos a pura extravagancia. Así fue cómo la actriz dio a conocer las fotos en su Instagram oficial de más de 11.9 millones de seguidores.

Gótica.

"En la música tengo otra energía, para actuar hay otra tierra. Por eso me gusta mucho hacer las dos cosas. No puedo elegir una", nos cuenta @lalioficial", reza la descripción de uno de los últimos posteos de la revista de moda, GQ Spain que entrevista a celebrities y artistas de talla internacional. Allí se la puede observar a Lali Espósito con un vestido negro escotado en modo de mariposa con una gran simulación de pollera de vuelo, guantes largos y por atrás enormes alas anchas, además de un make up super cargado eye liner en negro y labios amarronados y el detalle de unos lujosos aretes doradoa.

En esta nueva entrega, se la puede observar a Lali Espósito con un total de cinco vestuarios diseñados por el madrileño, Enol Blasco. Cómo una de las primeras declaraciones la intérprete de 'Boomerang' que desde los 10 años trabaja en el ambiente artístico explica que sus dos grandes amores: la actuación y la música para ella van de la mano y que no podría inclinarse por uno solo.

Entre una gigantesca pollera de cuadrados, triangulos y rayas.

Defensora de grandes causas sociales

En la entrevista que le brindó a Ana Vallés, Lali hace mención en una de las primeras partes a su rol comunicadora sobre su fiel compromiso con la comunidad LGBTQ+ y tambien sobre su activismo feminista: "Me considero aprendiz del feminismo y trato de compartir con gente que me nutra queriendo aprender de todos. A medida que fui creciendo me di cuenta que la única forma de honrar mi trabajo es tratando de dar algo", haciendo referencia a que si bien se pone al hombro cada cuestión también investiga y debate con otras personas.

Camisa blanca, corbata

traje y pantalón de sastre.

Sobre la política

En medio del diálogo, Lali también se refirió a diferentea aristas dentro del poder politico en Argentina: "Los hechos políticos tambien son hechos colectivos, la vida es colectiva. En la adolescencia yo no era consciente pero cuándo entre en mi 20 empecé a pensar en que yo sí podía aportar algo", expresó en cuánto a cuándo comenzó a dar el click para ayudar sobre diferentes causas que no tenían demasiada voz o directamente invisibilizadas.

"En el caso del aborto no solo es una cuestión histórica, a mí me tocó acompañar a una amiga a abortar y lo viví en el propio círculo familiar", confesó sobre una de las cuestiones más intimidas dónde le tocó ser acompañante de un duro momento y empatizar frente a ello además de sumar que en su caso no le ha tocado pero que sí le hubiera tocado iba a tener asesoramiento y acompañamiento".

Quienes siguen sus ideales y quienes no

A su vez, Lali tambien se refirió a los seguidores: "No me interesan las masas por masas, ellos pueden elegir y yo tambien. Nos dividimos en pensamientos porque el mundo es así. Yo puedo poner la cara pero respeto mucho a quienes dedican su vida a hacer las cosas desde el amor", expresó sobre la elección que hace a diario.

"No me gusta decir que perdí la fe en la política, si bien Argentina lleva más de 80 años de mala política pero a mí me importa aportar desde el arte y de hacer mejores cosas. Desde ahí tengo un mejor lenguaje o lidiar con temas menos horribles ", poniendo de ejemplo su diaria contribución en la industria musical para qué impacte en quienes la escuchan.

Vestido de tul.

Prioridades

El dejar de lado eventualidades importantes familiares ya no es problema para Lali, tambien hizo referencia a ello en la entrevista: "Gracias a la terapia empecé a prestar atención y ahora yo decido. Antes me perdía eventos personales por trabajo pero ahora lo que hago es reservarme las fechas, el curro es la dignidad. Tengo el chip del 'curro' pero tambien es necesario encontrar pequeños momentos para tu intimidad", contó sobre cómo goza más sin tanta agenda colapsada.

La llegada de su nuevo disco

Tambien tocó el asunto sobre el nombre su próximo album de estudio titulado 'Lali': "No se llama así por un tema de egocentrismo si no porque mi productor me dijo que era más sincero y en el que está todo mi recorrido desde niña... Este disco es la reconstrucción de mi propio personaje cómo Lali", confesó entre otros de los temas que tocó en la extensa entrevista dónde no faltó el hablar sobre sus papeles tambien en Sky Rojo y el fin del amor.

