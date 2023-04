Sol Pérez presumió su figura perfecta frente al espejo y deslumbró a todos

Al igual que otras tantas figuras argentinas, Sol Pérez tiene una gran presencia en las redes sociales. Rara vez pasa desapercibida cuando da señales de vida en la web y en Instagram tiene millones de seguidores.

Ahora, habló con sus admiradores y reveló por qué no usa el anillo de compromiso que le regaló Guido Mazzoni. "Sabía que en algún momento me iban a preguntar por esto, porque no lo tengo hace rato”, señaló sobre la alianza.

Y Pérez explicó: "Me lo saqué porque entreno, levanto la barra, levanto constantemente peso y me lástima y se me va a romper. Guido gastó, realmente, demasiado dinero en ese anillo, por ende no lo quiero arruinar".

"No sé cómo voy a hacer con el anillo real de casamiento porque no hay forma… Prefiero tatuarme el dedo porque realmente no puedo tener un anillo porque se me pierde", agregó.

"Me lo saqué para The Challenge porque sabía que los desafíos iban a ser muy fuertes y sabía que tenía muchas posibilidades de perderlo", reveló Sol y contó que no volvió a ponérselo. "Lo amo con todo mi corazón, es hermosísimo, pero no va con mi vida de deporte”, expresó.

Los resultados del duro entrenamiento de Sol Pérez están a la vista. La panelista de Telefe es dueña de una figura perfecta que, con frecuencia, enseña en la web. Ahora, presumió su físico frente al espejo y deslumbró a todos.