Así se veía Adamari López 11 años atrás, cuando debutó como presentadora en ‘Un Nuevo Día’

El jueves 6 de abril, el mundo del espectáculo quedó impactado ante la noticia de que Adamari López dejaría la conducción de ‘Hoy Día’, el clásico programa matutino de Telemundo. La información salió a la luz minutos después de que la actriz terminara la conducción del show del día, por lo que la decisión la habría sorprendido tanto a ella como a sus fanáticos.

En principio, fue la periodista de espectáculos Mandy Fridmann quien reveló, mediante La Opinión, que por una decisión conjunta entre López y Telemundo, la presentadora no estaría más en ‘Hoy Día’. Finalmente, este viernes se pudieron conocer las declaraciones de las partes, quienes aseguraron que esta partida no es más que un “hasta luego”.

"Como ustedes observaron, entramos por esa puerta como todos los viernes, como todos los días, con la misma alegría, con la misma emoción. Hay una ausencia, ustedes observaron que con nosotros no está nuestra querida Adamari López, nuestra querida Ada. Más adelante ella misma nos va a explicar el por qué de esta ausencia", expresó Frederik Oldenburg, uno de los conductores, al comienzo de la última edición de ‘Hoy Día’.

Además, en las redes sociales del exitoso show de Telemundo no dudaron en despedir con mucho afecto a Adamari. Para ello realizaron una publicación que compilaba varios fragmentos televisivos con los momentos más especiales de la actriz de ‘Amigas y rivales’ en ‘Hoy Día’. Así, pudimos ver su debut en el matutino, el anuncio de su embarazo, entre otros clips emotivos.

ADAMARI LÓPEZ DEBUTÓ COMO ACTRIZ A LOS SEIS AÑOS. FOTO: INSTAGRAM @ADAMARILOPEZ

El comunicado de despedida de Adamari López

Por su parte, la propia Adamari realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram, desde los estudios de Telemundo. Se trató de un comunicado en el que confirmó su partida y agradeció a la cadena televisiva por tantos años, once, de aprendizaje, trabajo y compañerismo.

"Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día, a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años”, anunció López con un tono emotivo.

“Sin embargo, no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer", agregó la estrella de Telemundo.

"Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias. Los quiero mucho", concluyó Adamari.

En seguida, el posteo de Instagram se vio repleto de mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos y colegas, asegurando que la verán brillar en cada nuevo proyecto que tome desde ahora en más.

Adamari en su debut en ‘Un Nuevo Día’