No creerás cuál es el millonario patrimonio de Pedro Pascal

Hoy en día Pedro Pascal es una de las celebridades del momento y esto se debe a sus últimos proyectos ''The Mandalorian', de Disney+ y 'The Last of Us', la serie de HBO Max que se posicionó como uno de los títulos más exitosos en los últimos meses. Asimismo, el actor chileno ha trabajado en numerosos papeles, por lo que cuenta con un importante patrimonio neto.

Recientemente, Celebrity Net Worth, el portal especializado en las celebridades, sus activos totales y sus actividades financieras, habló sobre el patrimonio de Pedro Pascal y estimó que se aproxima a 10 millones de dólares. Al parecer, es un número que tuvo un gran crecimiento en el último tiempo y esto se debe a sus dos de sus últimos trabajos, pues encarnó papeles principales en dos series diferentes.

En 2019 salió 'The Mandalorian', la serie de aventura y western espacial que cuenta la historia de Mando "un pistolero solitario y cazarrecompensas que se abre paso a través de las fronteras más remotas de la galaxia, lejos de la jurisdicción de la Nueva República", según revela la sinopsis de Disney+. Pedro Pascal encarna el personaje principal del programa, por lo que ha obtenido grandes ganancias a lo largo de las tres temporadas.

Luego, de su participación en 'The Last of Us', la serie que estrenó este año, el patrimonio de Pascal aumentó de manera significativa. Según, Variety, la revista estadounidense, el actor oriundo de Chile recibió 600 mil dólares por cada episodio de la serie. Como la primera temporada consta de 9 capítulos, el intérprete recaudó un total aproximado de 5,4 millones de dólares, un número que se estima por encima de la media del mercado. Tal como parece, la brillante actuación y el gran talento del actor dieron sus frutos.

Otros proyectos de Pedro Pascal

El actor de 48 años tiene una larga trayectoria en la industria del entretenimiento. Al principio comenzó a trabajar en diversos proyectos interpretando papeles secundarios, en 1999 participó en varios títulos como 'Good vs. Evil', 'Downtown' e incluso pasó por un episodio de 'Buffy la cazavampiros'. Luego de un tiempo dio sus primeros pasos en el cine y trabajó en películas como 'Earth vs. the Spider', 'The Adjustment Bureau', 'La gran muralla', 'Wonder Woman 1984', entre otras.