Una vez más, Nicole Neumann se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. La modelo de 42 años tiene cerca de dos millones de seguidores en la red social que quedan encantados cada vez que da señales de vida. Ahora, la blonda posó para la cámara con un fabuloso look negro que nadie pasó desapercibido.

Nicole Neumann posó para la cámara y cautivó con su belleza

Hoy, Neumann nuevamente está en el centro de todas las miradas por una pelea con su ex Fabián Cubero a raíz de los dichos de él sobre la relación que ella lleva con Indiana, una de las hijas que tienen en común.

La adolescente de 15 años vive con el exfutbolista desde hace algunos meses y las especulaciones sobre las razones por las que abandonó la casa de su mamá no paran de crecer. "Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá", explicó Cubero.

Nicole Neumann

"Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo. Por ahora, hace un tiempo, ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica Viciconte", manifestó el exfutbolista en diálogo con Pronto.

Por su parte, Neumann ha preferido no referirse al tema para preservar a su hija que es menor de edad. "No tengo necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen están con el tema", le expresó la modelo a TN.