La controversial postura de Ángela Aguilar sobre el matrimonio

Ángela Aguilar Álvarez Alcalá es el nombre completo de la estrella juvenil del regional mexicano. La hija del productor musical Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá brilla como intérprete desde pequeña, pero lo cierto es que en los últimos años ha logrado una mayor cantidad de récords. Canciones de su autoría o en colaboración con otros artistas como ‘En realidad’, ‘Qué Agonía’ con Yuridia y ‘Dime Como Quieres’ con Christian Nodal, han sonado en cada estación, volviéndose las favoritas de sus fans.

Es tal su éxito en la industria de la música que pronto llevará a cabo su primer tour del año por los Estados Unidos. Se trata de ‘Piensa En Mí Tour’, una seguidilla de conciertos con los que visitará ciudades como Chicago, Nueva York, Wheatland, Las Vegas, Irving, Houston, Inglewood y Phoenix. “¡Angelitxs! Estoy muy emocionada porque nos vamos a ver muy pronto con mi nueva gira #PiensaEnMi”, había anunciado Ángela Aguilar en Instagram.

A pesar de todo el éxito y la experiencia adquirida con tan sólo 19 años, Ángela también ha sido blanco de polémicas en la industria. Sobre todo, por sus dichos u opiniones sobre diferentes cuestiones. El último escándalo tuvo que ver con el Mundial de Qatar 2022, puesto que, luego de que la Selección Argentina de Fútbol saliera campeona, la artista los felicitó y declaró ser 25% argentina por parte de su abuela materna. A pesar de que su intención era buena, algunos fans conservadores la criticaron por dejar atrás a la cultura del país azteca.

ÁNGELA AGUILAR NO HA CONFIRMADO NINGÚN ROMANCE EN TODA SU CARRERA. FOTO: INSTAGRAM @ANGELA_AGUILAR

Ángela Aguilar se sinceró sobre el matrimonio

Como si era polémica no fuera suficiente, Ángela Aguilar volvió a opinar sobre otra cuestión. Fue en una entrevista para el programa La Vale Show de la radio estadounidense CALI 93.9, cuando la intérprete de ‘Ahí donde me ven’ reveló su sincera postura acerca del matrimonio. “Yo ya no creo en el matrimonio”, dijo contundentemente la nieta de Flor Silvestre.

Al escuchar esas palabras, la periodista se sorprendió y le respondió: “Pero, tus papás teniendo el matrimonio de toda la vida, ¿y tú no crees en el matrimonio?”. Tras esa pregunta, Ángela dio sus argumentos: “Mis abuelos se amaron tanto; la historia de amor más profunda; de que mi abuelo a los 80 años le traía flores todavía, y cuando no podía caminar y se le dio su embolia y no podía hablar, literal todavía le podía cantar a mi abuela. Mandaba a gente que le trajera flores del jardín”.

Finalmente, la más chica de la Dinastía Aguilar concluyó: “Mi mamá y mi papá acaban de cumplir 25 años de casados. Pa’ que yo encuentre eso va a ser muy difícil, y más en esta época en la que el coqueteo es que te “likee” la historia. Está horrible”.