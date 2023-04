El llanto de Danna Paola luego de haber conocido a Katy Perry

Danna Paola se encuentra en las principales tendencias de Twitter puesto que la cantante compartió una anécdota en la que contó que junto con su novio, Alex Hoyer conocieron a Katy Perry.

.@dannapaola comentó hace unos instantes muy emocionada en un live de TikTok que asistió hoy al show de @KatyPerry en Las Vegas y la conoció en persona! pic.twitter.com/lhPW0DSmNP — Danna Paola Today (@DannaPaolaToday) April 6, 2023

El user fandom @dannapaolatoday compartió una parte en la que la qué Danna Paola contó cómo fue aquella escena: "Me quedé perpleja, estaba tratando de hablar y solo le dije wey eres mi inspiración no dije eso... dije 'You are such an inspiration for me' y ella me respondió 'oh you are an artist I remember', empezó diciendo Danna Paola sobre el pequeño intercambio que tuvo con la intérprete de Dark Horse en el show que dio en Las Vegas y al que la mexicana asistió junto a su novio.

"En ese momento yo lloré, Alex estaba conmigo grabandome, Alex no, Pepe mi manager", continuó entre lágrimas y moqueando recordando aquel momento mientras se la observa a cámara con un conjunto total black.

Fuente: Imagen @dannapaola

En el show de Katy Perry y entre lágrimas.

"Me agarró de la mano y nos tomamos la foto porque entramos al meet and greet y yo estaba 'cagada' yo esta experiencia jamás la había vivido en mi vida y Katy Perry es la única persona que me ha hecho sentir esto en la vida", cerró.

El ida y vuelta

Posterior a contar la anécdota, Katy la empezó a seguir vía Instagram y así es cómo bajo la mirada atenta de los fans se pudo saber más sobre este silencioso gesto en medio de una Danna que confesó ser muy fanática de ella.

. @KatyPerry comenzó a seguir a @DannaPaola en Instagram.



— Ambas cantantes se siguen mutuamente ahora. pic.twitter.com/Cl37pUyHXT — Danna Paola Information (@InformationDP) April 6, 2023

Varios fanáticos compartieron la noticia de qué Katy había empezado a seguir a Danna luego del encuentro en Las Vegas: "Ambas cantantes se siguen mutuamente ahora", twitteo @informationDP.

