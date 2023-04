De negro, Lola Índigo pone a bailar a todos con uno de los hits de este verano

'Mejores amigos', así se llama la canción sacada por el artista Callejero Fino y BM y que ya su versión original suma un total de 90 millones de visualizaciones habiéndolo sacado hace 6 meses pero lo cierto es que muchas canciones con el correr del tiempo se decide que también tengan su parte remix y así fue cómo se invitó a la colaboración a La Joaqui y a Lola Índigo para que fueran parte del hitazo que se mueve a todo fervor entre los jóvenes.

En el videoclip presentado se ve un juego de miradas y perros en una gran movida urbana, al principio el artista canta todas las partes que originalmente estaban en la misma y posterior a ello se ve cómo tanto La Joaqui cómo Lola Índigo cantan unas llamativas partes agregadas.

¿Qué dice la parte agregada?

Luego de que Callejero terminara de cantar las primeras estrofas aparece en otra escena, Joaqui que tiende a ver los mensajes de su DM en Instagram y allí se la observa con su cabellera morocha y mechones rojos, luciendo una remera que reza la palabra 'Prada' en plateado y un conjunto de campera y pantalón con corazones, además de llevar unas gafas trasparentes.

Fuente: Imagen - YouTube.

La aparición de La Joaqui.

Este momento es mejor de lo que imaginé, me gusta tu sexo cuando me da la pared // Me hago la difícil pa que muestres interés yo te hago el favor vos después lo devolver // Te gusta dormir la siesta fumando una seca vos sabes que este culto vale toda la teca // Nos escapamos del baile de una manera indiscreta, vos sos mi territorio con vos me siento completa // Porque vos sos mi rochito nene juguemos a la parejita // Vos sos to lo que necesito, ando loca por tu carita yo no soy tu amiguita // me estoy portando mal, quiero que me castigues // vos sos mi re amor, único entre tantos pibes desde que te vi no hay otro que me llegue // Cuándo me la besa no sabes cómo llueve...//.

La indirecta

En una de las últimas partes aparece Lola Índigo con un total black y haciendo llamativas menciones hacia alguien especial que conoció y es de Buenos Aires a lo que automáticamente de forma indirecta podría estar refiriéndose a Lali Espósito.

Fuente: Imagen / @lolaindigo

Los mensajes detrás...

A la tía qué le pasa, me tiene que mejores y no me contesta WhatsApp // ella es mi leona yo no quiero un mufasa, superestrella la buscaba la NASA // Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje // Me cogió en la Bresh y a mi me puso salvaje // Mi wachita es linda con o sin maquillaje // Si vuelvo a venir por fa me deja un mensaje... // Tu hazte la difícil que lo mismo me da, eres el problema que siempre volverá...

Chari.