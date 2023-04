Así surgió la chispa entre Sarah Shahi y Adam Demos

Sarah Shahi y Adam Demos son una de las parejas que pasó de la ficción a la realidad y claro, la química entre los dos traspasa la pantalla notoriamente. Los protagonistas de la popular serie de Netflix compartían una relación ficticia, pero con el paso del tiempo se convirtió en realidad, ya que se enamoraron el uno del otro. A continuación te contamos cómo fue que pasaron de ser compañeros a ser una pareja romántica.

Al parecer, Sarah Shahi participó en 'Not Skinny But Not Fat', un podcast donde Amanda Hirsch mantiene las entrevistas más divertidas con las celebrities y habla sobre entretenimiento, música y otras cuestiones. En este contexto, la actriz se abrió a hablar sobre su vida y comentó que unos meses antes de comenzar el rodaje se divorció de Steve Howey, el actor estadounidense que hasta entonces había sido su esposo.

Sarah Shahi y Adam Demos, un amor que pasó de la ficción a la realidad. Imagen de Getty Images.

Si bien los dos compartieron once años de casados en los cuales vivieron diversos momentos y tuvieron tres hijos en común, las cosas no estaban funcionando para Sarah. "Estaba pasando por un momento en el que realmente vivía en un estado de infelicidad. Me lo cuestionaba todo. Como esposa y como madre, te dicen: 'Bueno, pero estás bien. Estás bien. Me sentí tan invisible... Me dio el valor de decir, 'No soy feliz. Y siento que, como individuos, deberíamos tener derecho a ser felices", reveló en el podcast.

Al darse cuenta de que su vida necesitaba un cambio, se separó de Howey y meses después, en agosto de 2020, comenzó con las grabaciones del nuevo proyecto de Netflix, 'Sex/Life'. Allí fue cuando conoció a Adam Demos, su gran compañero y su coprotagonista, por lo que se la pasó grabando con él. Por esta razón, comenzaron a pasar mucho tiempo juntos, así que en algún momento surgió el romance.

Los protagonistas de 'Sex/Life', la serie de Netflix. Imagen de Netflix.

Sin embargo, según comentó Shahi, no fue amor a primera vista, pues el vínculo romántico surgió luego de varios meses. "Fue con el tiempo, fue conocerlo como persona y ver cuán alineados estaban nuestros valores. También respetaba mucho cómo hablaba de su madre y cómo hablaba de las mujeres", confesó Sarah y luego agregó que allí fue cuando se dio cuenta que Adam tenía todas las cualidades que buscaba, así que empezaron a salir juntos.