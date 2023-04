La última serie de fotos de Soledad Pastorutti que se llevó todas las miradas

Soledad Pastorutti estuvo presente con su música en los festejos del Bicentenario de la ciudad de Tandil. Como acostumbra en cada uno de sus shows, dejó todo arriba del escenario y el público quedó fascinado. Luego de su presentación, se tomó unos minutos para hablar con los periodistas que estaban en el lugar y expresó: "Es una gran responsabilidad y un honor ser la artista elegida para festejar los 200 años. Es un número muy especial. Me imagino en todas las comisiones, que se empieza ver a quien traer, sortear todo eso, es algo lindo".

Y, La Sole, señaló: "Tandil es una ciudad que ha sido muy fiel conmigo con el paso de los años, me gusta como nos entendemos con el público, y hoy lo disfruté un montón".

Durante la conferencia de prensa, se oía a varios fans coreando su nombre. "Me cuesta creerlo. Si no me sintiera una artista, no me subiría a un escenario, tengo algo del ego del artista. Pero me cuesta creerlo, llevo tantos años en esto, empecé desde tan abajo y todavía hay mucha vigencia. Lo más difícil, más en este momento de la música, es la vigencia. Creo que tiene mucho que ver con recorrer el país, ciudad por ciudad, eso me ayuda mucho a estar cerca de la gente", expresó la cantante de Arequito.

Soledad Pastorutti

"Para un festival o un espectáculo como este, donde no es solamente mi público especifico el que viene a verme, armo un show para todo el mundo. Quiero que él que nunca escuchó un disco mío, tarareé alguna de las canciones y que no se aburra. Pienso en el público, siempre fui así. Soy un artista popular y me debo a mi público", agregó Pastorutti.

En Instagram, La Sole es muy activa y diariamente sube nuevo material que, al igual que sus recitales, encanta a sus admiradores. Ahora, subió una serie de fotos sentada en el suelo que se llevó todas las miradas. "Trabajando para usted. Más mate y más música…", redactó junto a las imágenes.

