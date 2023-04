Karely Ruíz se mostró con una look de transparencias dejando un mensaje positivo sobre los cuerpos

Kerely Ruíz, la creadora de la plataforma de fotos y videos se mostró nuevamente en Instagram a pura provocación con una nueva postal y que a su vez la modelo lo acompañó con un mensaje por detrás refiriendose a la inseguridad de los cuerpos.

Fuente: Imagen @karelyruiz

entre cables.

En un extenso carrousel de fotografías, Karely Ruíz sorprendió al escribir: "Normalicen no usar bra por favor", en el que se la ve luciendo un vestido strapple azulado con mangas largas y traslúcido, en el que se observa que la modelo no lleva un corpiño por debajo.

En animal print y con un accesorio de lujo

Dueña de un mercado estilo, Karely sumó otro look este para viajar en avión un vestido blanco con marrón de rayas de cebra y con un pronunciado escote más que visible en el que dio cuentas de cómo fue el momento: "Me tocó comer sólita en el aeropuerto pero me siento súper bien, le tocó viajar sola a su novia", expresó.

Fuente: Imagen / @karelyruiz

Beboteo.

Además de haber compartido un look más veraniego y en el que se la ve con un make up bien resaltado, Karely presumió unas importantes sandalias: "No dejé ni los Gucci", reza al costado de su historia sobre un calzado blanco con el logo de la marca internacional en dorado.

Gentileza: Gucci

El valioso calzado.

Tal cómo pudimos acceder a la página oficial de Gucci México se trata del modelos 'Sandalias doble G para mujer', se tacon bajo y su valor es de 18.200 pesos mexicanos.

Chari.