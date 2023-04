El remedio casero definitivo para combatir la tos en los perros

Aunque no lo creas, los perros pueden padecer ciertas enfermedades que son mucho más comunes en las personas. Por ejemplo, es muy recurrente que tengan afecciones respiratorias como la tos. Entonces, es importante conocer los métodos de prevención y remedios para poder aliviar dicha enfermedad en las mascotas. Por supuesto, no queda de más decir que la visita al veterinario en estos casos es de suma importancia. Aún así, aquí te contamos todo lo necesario para que sepas cómo actuar en caso de que no puedas ir a un especialista de inmediato.

La tos en los perros

De acuerdo con MedlinePlus, “la tos es un reflejo del cuerpo en forma de expulsión brusca de aire de las vías respiratorias, que busca eliminar principalmente secreciones como mucosidad o sustancias que se hayan aspirado”. En los perros, esta puede deberse a las alergias, bacterias y hasta a un atragantamiento. Al igual que con los humanos, se puede hablar de tos seca, húmeda, aguda, profunda y prolongada.

Ante el primer síntoma de tos en tus perros, no dudes en recurrir al veterinario. Además, puedes seguir algunas recomendaciones como estas:

EL ACEITE DE COCO PUEDE ALIVIAR LA TOS PERRUNA. FOTO: SHUTTERSTOCK

Si tu mascota empezó a toser por un atragantamiento puntual y ya expulsó lo que tenía adentro, puedes darle un poco de agua para que se calme y respire normalmente.

Si la tos perdura en el tiempo, y ya lo llevaste al veterinario, debes tener en cuenta que lo mejor es que tu mascota realice la mínima actividad física posible.

perdura en el tiempo, y ya lo llevaste al veterinario, debes tener en cuenta que lo mejor es que tu realice la mínima actividad física posible. Cambiar el collar por un arnés de pecho que le deje el cuello despejado, será lo mejor para los paseos.

Remedios caseros para perros con tos

Vapores

Este tratamiento casero es conocido como uno de los mejores para aliviar la tos en los perros. Simplemente consiste en dejar correr el agua caliente hasta que se produzca vapor. “También puedes añadir alguna planta medicinal indicada como expectorante y antitusiva que favorezca las vías respiratorias, como el eucalipto o la equinácea”, aconsejan desde Experto Animal, alertando que hay que revisar que no se trate de plantas tóxicas para los peluditos.

Zumo de nísperos

El mismo sitio de cuidado animal recomienda el tratamiento a base de zumo de nísperos, para aliviar la tos en los perros. “Este remedio destaca por el alto contenido en vitamina A, que reforzará el sistema inmunitario del perro ayudando a la recuperación de las membranas mucosas afectadas”, aseguran desde Experto Animal, aclarando que un vaso de esta bebida al día será suficiente.

Aceite de coco

El aceite de coco también es capaz de fortalecer el sistema inmune de los perros. De esta forma, ayudan a aliviar la tos y favorecen a su energía. “Deberás mezclar un par de cucharadas de aceite de coco en su cuenco de agua habitual y dejar que se lo vaya bebiendo”, determinan los expertos en cuidado animal.