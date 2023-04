Sol Pérez es dueña de una figura envidiable. Sin embargo, su hermoso físico no es producto del azar. La panelista de Telefe trabaja duro todos los días en el gimnasio para lograr esos asombrosos resultados.

Prueba de ello está el contenido que comparte en su cuenta de Instagram, donde la siguen miles y miles de personas. Diariamente sube videos entrenando en la cadena de gimnasios de Guido Mazzoni, su futuro marido. Ahora, se mostró entrenando bien temprano con un precioso y ajustado outfit que cautivó a todos.

El precioso y ajustado outfit que Sol Pérez elige para entrenar

Pérez se consagró, pocas semanas atrás, como la gran ganadora de The Challenge Argentina, el reality del canal de las tres bochas conducido por Marley. Ni bien tuvo el título, en las redes escribió: "Gané el primer The Challenge Argentina, el primero que se hace en Latinoamérica. Cuando me llamaron para este proyecto tenía mucho miedo, no sabía si iba a poder lograrlo. Aislada, sin contacto con la gente que amo y en competencia".

Y agregó: "Toda mi vida me gustó el deporte, siento que no solo inculca valores hermosos, sino también te enseña a convivir con los fracasos, con los triunfos y entender que eso es también la vida. Entrené y me preparé para poder dejar lo mejor de mí. Tuve miedo, angustia, no me sentí capacitada, muchas veces me excedieron situaciones, extrañé mucho. ¿Pero saben qué es lo más lindo? Que pude; pude con mi cabeza, con los prejuicios, los propios y los ajenos".

Sol Pérez en The Challenge Argentina

Para llevarse el gran trofeo, Sol compitió contra Sofía Jiménez, Lizardo Ponce, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Rodrigo Cascón, Oky, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot.