Danna Paola compartió un alocado video dando a conocer su próximo single 'Un Trago'

Danna Paola público una nueva parte de la próxima canción que sacará titulada 'Un trago'. Así fue cómo la cantante lo subió a su cuenta oficial de Instagram dónde ya tiene 34.4 millones de followers esperando por el producto final.

Fuente: Imagen / @dannapaola

Producción.

En una duración de aproximadamente 30 segundos, Danna Paola muestra dos escenarios distintos, por un lado ella maquillandose mientras que luce una bata blanca con los labios pintados de rosa y en otra secuencia su llegada a un llamativo casino en el que escogió un look más casual.

La letra en cuestión

A medida que se van desarrollando las dos puestas en escena se la oye cantar a Danna una pequeña parte de la canción que saldrá en 9 días: Se que no es fácil de olvidar, eso baby ya lo sé se escucha al momento que está arreglandose en el baño.

Fuente: Imagen @dannapaola

El outfit.

Fuiste tú quién me perdió ahora toma jodete // Baby no eres cómo yo si me voy no regreses // los borrachos no mienten eso yo no lo inventé... son las frases que se pueden escuchar mientras se la ve con otro outfit: remera gris, chaqueta negra y pantalón engomado y de accesorios una mini bag y gafas de lente gris con contorno blanco rectangulares.

Un accesorio de lujo

Además de contar con un semejante outfit, Danna cuelga en una de sus manos una importante mini bag de Christian Dior mientras que camina por el casino.

Gentileza Dior

artículo de lujo.

Tal cómo pudimos acceder al sitio se trata del modelo 'minibolso Lady Dior', está hecho por piel de cordero perlada con motivo cannage y está disponible en una gran paleta de colores su costo es de 5300 euros y cuelga en modo llavero las sillas CDR.

Chari.