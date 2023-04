¡No querrás perderte ninguno! Estos son los estrenos destacados de Acorn TV

La llegada de abril trae nuevo contenido para todas las plataformas de streaming. Acorn TV no es la excepción y en esta nota te contamos cuáles son los destacados que llegan al servicio de streaming líder que se especializa en la televisión británica e internacional con suscriptores en todo el mundo.

Acceder en Argentina a este "Netflix para los anglófilos", como lo define The Hollywood Reporter, es sencillo. Está disponible en https://acorn.tv y se puede ver en múltiples dispositivos como Chromecast, Android TV, Apple TV, Roku, Apple iOS, Android Google Play y Apple Channels.

Jueves 6: The Larkins Temporada 2, Episodios 5 y 6, Final de temporada.

La segunda temporada de la adaptación de la clásica novela The Darling Buds of May de H.E Bates, cuenta las entrañables aventuras de la emblemática familia Larkin en el pequeño pueblo de Kent durante la década de los 50. En esta nueva temporada exploraremos la relación de los Larkin con los Jerebohms, los nuevos vecinos que no parecen ser del agrado del pueblo de Kent y pronto serán percibidos como enemigos. Mientras, Pop acepta una irresistible oferta.

The Larkins

Jueves 13: The Clinic Temporada 7

Sigue el drama y los enredos que se dan entre un grupo de médicos que atienden una ajetreada clínica en Dublín. Cada episodio nos sumergirá en un espiral de emociones, alegrías y tristezas a través de las vivencias de los doctores que día con día se deben enfrentar la fragilidad de la vida humada y la tragedia para salvar vidas, anteponiendo su profesión y dejando atrás sus deseos y ambiciones. Amy Huberman y Aidan Turner protagonizan este drama contemporáneo donde todos parecen haber consagrado su vida a la medicina y alcanzado éxito, pero ¿cuál será el costo para su vida personal?

Jueves 20: Injustice

Debajo de la exitosa imagen del abogado William Travers se esconde un hombre que, tras una serie de eventos, perdió toda fe en el sistema legal. Sin embargo, después de que una investigación encabezada por el tenaz detective Mark Wenborn revele que su amigo Martin Newall podría ser culpable de asesinato, William decide regresar a la corte para defenderlo. Esa decisión hará que se cuestione todo sobre su ética, al ponerlo en una situación donde deberá cruzar límites morales para defender a alguien que podría ser culpable.

Injustice en Acorn TV

Jueves 27: Collision

Douglas Henshall protagoniza esta intrigante historia donde las consecuencias de un devastador accidente automovilístico marcarán las vidas de todos los implicados, incluso aquellos que investigan el caso verán de pronto sus vidas de cabeza y sus secretos al descubierto.