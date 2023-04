Nati Jota alardeó su figura frente al espejo en un ajustado conjunto

En el último mes, Nati Jota recibió fuertes críticas por su viaje a la Antártida Argentina. Circuló mucha información falsa y por ello, salió a desmentirla con un fuerte descargo en sus redes sociales.

“Para sacar algunas dudas, porque leo información falsa replicándose y de manera sañosa”, indicó y aclaró que no viajó en un avión comercial, ni que tuvo una aeronave para ella sola.

Nati Jota

Y continuó: "Leo que algunos hablan de vacaciones como si la Antártida tuviera hoteles, amenites, como esquiáramos o estuviéramos de joda, no sé. La realidad es que es una base científica con instalaciones sencillas para quienes trabajan acá puedan vivir una cotidianeidad lo más normal posible y punto".

"No quisiera aclarar esto porque conozco el hate de Twitter como pocos y probablemente para la mayoría mis palabras no sirvan. Es que acá, digas lo que digas, te van a seguir pegando. Es un poco asfixiante saber eso, es una cárcel de falacias de la que tenés la llave pero no la podés usar", reconoció Nati Jota.

En Instagram, la joven es muy activa y compartió muchos momentos de su viaje que no pasaron desapercibidos. Lo mismo ocurrió, pocas horas atrás, cuando alardeó su figura frente al espejo en un ajustado conjunto. Lo cierto es que Nati Jota sabe bien cómo captar la atención de todos con el material que carga en la web.

Noticias Relacionadas Sol Pérez inició el día en el gimnasio con un increíble look y se llevó todas las miradas