Kim Kardashian lanzó fuertes críticas a sus hermanas y luego se mostró arrepentida

La familia Kardashian es famosa por crear tendencias de moda excéntricas y por aparecer en la alfombra roja con atuendos realmente exóticos. Hace unos años atrás las hermanas viajaron a Japón y Kim estalló contra Khloé y Kourtney a causa de su vestimenta, de hecho se animó a lanzar duras críticas y todo quedó registrado en el reality show. Sin embargo, el día de ayer la empresaria y dueña de 'Skims' apareció con un look idéntico al que usó una de sus hermanas aquella vez en Tokio.

Kim Kardashian con sus hijas: North y Chicago West.

En un episodio de 'Keeping Out with The Kardashians' de 2015, Kim confesó que estaba completamente disgustada con el estilismo de sus hermanas. "Tengo que ser sincera con ustedes, chicas. Parecen unas payasas, y no estoy bromeando. Esto no es un viaje de turistas ni estamos en Halloween, no pueden vestirse como una geisha japonesa. Creo que tienen que centrarse porque sé que pueden hacerlo mejor", expresó la empresaria a Khloé y Kourtney.

Pese a las críticas, las hermanas de Kim se mostraron muy calmadas y manejaron la situación con madurez, pues las peleas son el pan de cada día en la familia. Sin embargo, recientemente, la dueña de 'Skims' se visitó combinada con sus dos hijas North y Chicago, y lució un conjunto similar al que había criticado hace varios años. Por esta razón, Khloé se encargó de reclamar disculpas, así que comentó la publicación que subió en Instagram y escribió: "Estoy esperando...", mientras que Kourtney respondió: "Muy lejos de los trajes de ciclismo".

Las hermanas Kardashian en Instagram.

En esta ocasión Kim Kardashian lució una vestimenta exótica, un abrigo de piel sintética en color rosa, sobre un conjunto deportivo gris, un pantalón ancho y un top a tono. North llevó un pantalón rosa, con una remera oversize del mismo color y unos accesorios de Hello Kitty. Por su lado, Chicago lució un look total pink con unas gafas de sol oscuras, al parecer a la empresaria le encanta vestir a juego con sus hijas.

Khloé y Kim Kardashian luciendo un abrigo similar. Imagen de Twitter.

Varios usuarios de la red recordaron el épico momento de burla en 2015 y le exigieron a Kim que se disculpe con sus hermanas, ya que llevó un abrigo similar al que llevó Khloé cuando fue víctima de sus prejuicios. Para reconocer el error, la empresaria le respondió a sus hermanas en Instagram: "Lo siento Khloe y a Kourt también", pues ahora las utiliza como inspiración para sus looks.