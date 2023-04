Jennifer Aniston y Adam Sandler parecen un matrimonio y esta es la razón

El viernes 31 de marzo Netflix estrenó 'Murder Mystery 2', 'Misterio a la vista', una comedia protagonizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler. Sin embargo, la premiere oficial de la plataforma fue el 28 de marzo en Los Ángeles, California, así que obviamente, los actores se presentaron en el evento y hablaron con la prensa en la alfombra roja. Por esta razón, las cámaras capturaron el momento justo cuando las celebridades se comportaron como un verdadero matrimonio.

En varias ocasiones del pasado, Jennifer y Adam se han puesto en el rol de una pareja y en esta última cinta, la secuela de 'Misterio a bordo', las celebridades interpretan a Nick y Audrey Spitz. Se trata de un matrimonio que viaja a Europa y queda en medio de una investigación por asesinato, así que terminan convirtiéndose en detectives y abren una agencia. Sin embargo, la química entre los actores traspasa la pantalla, pues en la vida real a veces también actúan como pareja.

En plena alfombra roja, las estrellas se pusieron en papel y comenzaron a bromear en plena entrevista. En un video se puede observar que Sandler llega al lugar y saluda con un beso a Aniston y luego grita emocionado, entonces ella le dice: "Qué demonios estás haciendo? No pienso ponerme a su lado", le dice a cámara, mientras mira de reojo el atuendo casual que tiene su compañero, muy diferente al estilo formal que lleva, pues luce un vestido de alfombra roja.

Jennifer Aniston y Adam Sandler en el estreno de 'Mystery Murder 2'. Foto de Getty Images.

"¡Dijiste sudadera!... Tu me mandaste un mensaje y me dijiste por favor lleva tu sudadera", le responde Adam, por lo que ella lo mira confundida y le dice: "Dije 'por favor no lleves tu sudadera... un malentendido". Obviamente, los actores tienen una gran relación por fuera de su trabajo, y esto se debe a que se conocen hace muchos años y han logrado establecer un vínculo más allá de lo laboral.

De hecho, la semana pasada en una entrevista con Infobae, Adam Sandler reveló: "Definitivamente nos sentimos cómodos el uno con el otro. Ella me hace reír en la vida real". Las estrellas también confesaron que se hacen reír el uno al otro, por lo que la química se da de manera natural y fluida. Sin embargo, a veces esto juega en contra porque es difícil conseguir algo adelante de la cámara cuando hay demasiadas risas.