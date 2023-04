Belinda prueba que es la reina de las transparencias con un atrevido conjunto

Belinda es una de las reinas icónicas de la música y el mundo del espectáculo latinoamericano y español, y no hay dudas de ello. Desde los 10 años, la artista actuó en reconocidas telenovelas que la llevaron al estrellato, convirtiéndose en una ídola pop infanto-juvenil. Así fue que, a comienzos de los 2000, la vimos protagonizar telenovelas como ‘Amigos x siempre’, ‘Aventuras en el tiempo’ y ‘Cómplices al rescate’.

Luego, firmó con el sello discográfico Sony BMG para lanzar su carrera musical. En 2003 finalmente salió a la luz su álbum homónimo, 'Belinda', que contenía hits como ‘Lo siento’, ‘Boba niña nice’, 'Ángel’ y ‘Be Free’. Este se convirtió en doble disco platino y oro tan sólo en México y Estados Unidos. ¡Todo un éxito para una joven de 14 años!

BELINDA ATERRIZÓ A TAMPICO CON MUCHO GLAMOUR. FOTO: INSTAGRAM @BELINDA

Por todo esto, Belinda fue nombrada como la princesa pop latina y continuó lanzando éxitos que sonaron en todo Latinoamérica. ‘Luz sin gravedad’, ‘Egoísta’ y ‘Bella Traición’ se volvieron algunos de sus clásicos que, hasta la fecha, sus fans siguen cantando.

Actualmente, Belinda tiene 33 años y una amplia trayectoria a sus espaldas. La diva pop continúa dando conciertos en los que recuerda sus hits. Además, volvió a apostar por la actuación al interpretar a África en ‘Bienvenidos a Edén’, la serie de Netflix que pronto estrenará la segunda temporada.

Belinda conquista el escenario en transparencias pic.twitter.com/atpkDWsDhE — ShowMundial (@ShowmundialShow) April 4, 2023

El show de Belinda en la Feria de Tampico

Como si fuera poco, la modelo se ha convertido en una de las principales influencers en Instagram, donde cuenta con 16 millones de seguidores y revela detalles y fotos de su día a día. Precisamente en esa red social, Belinda compartió fragmentos de lo que fue su reciente show en la Feria de Tampico, en el estado de Tamaulipas, el sábado pasado.

Al evento asistieron miles de personas que querían ver a la intérprete cantar, por lo que se deleitaron con un show repleto de hits como ‘Sácame a Bailar’, ‘Cómplices al Rescate’, ‘Sapito’ y ‘Bella Traición’. Por su parte, Belinda Peregrín Schüll habló en varias ocasiones con su público, revelando que extrañaba estar arriba de un escenario.

En Instagram, Beli subió el carrete de videos y fotografías en las que se ve tan diosa como siempre; esta vez, luciendo transparencias. “Mi fin de semana”, puso la celebridad por lo que recibió comentarios como los siguientes: “Beli, ya saca disco que no sea de reggaeton ni nada de eso... luce tu voz!”; “Me encantan tus looks. Eres la reina de la moda”; “Ya saca Con los ojos cerrados en plataformas”; “Gracias por un día mágico. Tampico te ama”; “La más cool! Te pareces a daisy and the six”.