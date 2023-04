Ninel Conde siempre va por más: conoce cuál es su nuevo proyecto que seguro te interesará

Desde hace muchísimos años, Ninel Conde se destaca en el mundo del entretenimiento. La audiencia ha tenido la oportunidad de verla brillar en distintas telenovelas, en donde dio vida a personajes que se convirtieron en grandes éxitos. También la han visto apostar por otras facetas, tales como la música; donde lanzó canciones que fueron bailadas y cantadas por muchísimas personas.

Aunque continúa con ambos trabajos, la estrella está lista para mucho más. Por este motivo, llevará adelante un interesante programa que podrá verse por la pequeña pantalla y que nos mostrará más detalles sobre su vida privada. Será un reality show al estilo las Kardashians. ¡Más detalles a continuación!

En los últimos años, la audiencia ha conocido el aspecto sensual de la estrella a través de las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, la intérprete se anima a compartir fotografías de alto voltaje en donde presume su belleza y sus despampanantes curvas. De esta manera, se convirtió en una de las celebridades más halagadas y queridas por los usuarios.

Una fama que continúa creciendo con su carrera musical, en la cual trabaja hace muchísimos años. Al tener al público de su lado, Ninel Conde siente que es hora de ir mucho más allá y apostar por un proyecto único, el cual se diferencia de todo lo que ya hizo hasta el momento. ¿De qué estamos hablando? ¡De un reality show!

En una reciente entrevista, la actriz reveló que está trabajando en este proyecto profesional que la tiene muy feliz y entusiasmada. Dicho reality show contará con un total de 12 episodios, en donde la cantante nos mostrará detalles importantes sobre su vida privada y también sobre su carrera como artista.

El programa recibirá el nombre de “Ninel al desnudo“, y promete ser un gran show con el cual el público se divertirá por completo. “Estoy haciendo mi propio reality show, porque ya saben que en mi vida se ha especulado tanto, entonces estamos produciendo lo que es mi reality y mi día a día“, declaró durante una charla con De Primera Mano.

“Todo dentro del glamour y fuera del glamour, todo va a estar muy interesante. Va a ser una producción para una televisora, pero todavía estamos negociando con varias para ver quién se queda con él”, agregó la estrella durante la entrevista. En la misma línea, aseguró que quiere mostrar su vida tal cual como es.

Cabe destacar que el programa aún se encuentra en la primera etapa de elaboración. La estrella se encuentra negociando con varias productoras de televisión, para ver cuál de ellas se quedará con el show y lo transmitirá a través de su pantalla. “Estamos terminando la preproducción del primer capítulo, y en cuanto se cierren ya las negociaciones, que tenemos tres cadenas importantes interesadas, pues ya”, indicó.

El próximo programa de Ninel Conde también hará hincapié en sus relaciones amorosas, ya que la estrella no se encuentra en pareja hace casi dos años: “No sé, ando muy exigente, al primer foco medio rojo digo: ‘Ay, no’. Si llega, qué ‘cool’, y si no, yo estoy disfrutando mi vida, mi trabajo, me siento como a gusto conmigo misma. He aprendido a disfrutar mi soltería“.