Fiscales aseguran que Alec Baldwin no fue absuelto y aún es necesario investigarlo

A Alec Baldwin le retiraron los cargos de homicidio involuntario, pero esto no significa que haya sido absuelto. Así lo aseguraron los fiscales que llevan la investigación por el caso de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de Rust que falleció en pleno rodaje de la película producto de un disparo.

A un año y medio de la fatalidad que acabó con la vida de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de Rust, la investigación avanza y profundiza en la búsqueda de la verdad de los hechos.

En los últimos días se dio a conocer que Alec Baldwin, el actor que llevaba en su mano el revólver cuyo disparo mató a Hutchins, ya no tiene cargos en su contra. Así lo manifestaron Luke Nikas y Alex Spiro, sus abogados, quienes emitieron un comunicado para difundir la noticia.

“Estamos satisfechos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentamos una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente”, fueron las palabras de los letrados.

Esto llevó a suponer que la situación judicial se habría resuelto para Baldwin, pero ahora se sabe que no es así. Kari Morrisey y Jason Lewis, los fiscales que llevan el caso, anunciaron que, en efecto, el actor ya no tiene cargos en su contra, pero que esto no significa que se encuentre absuelto penalmente.

Alec Baldwin, su situación judicial y la investigación por la muerte de Halyna Hutchins

Los fiscales especiales Kari Morrisey y Jason Lewis anunciaron que la investigación por la muerte de Hutchins continúa abierta y que esto implica que Alec Baldwin podría recibir cargos en su contra nuevamente, si es que los hechos lo justifican. Asimismo, revelaron que aparecieron nuevas pruebas en el caso y afirmaron que “la verdad sobre lo sucedido saldrá a la luz”.

Alec Baldwin se prepara para continuar con el rodaje de Rust.

El próximo 3 de mayo tendrá lugar la audiencia preliminar del caso. En paralelo, se sabe que Alec Baldwin llegó a un acuerdo legal con Matthew Hutchins, el viudo de Halyna, y que el mismo es de carácter confidencial.

También se dio a conocer que el actor de 65 años se encuentra trabajando junto a Rory Kennedy en un documental sobre los acontecimientos, y que Rust está cerca de retomar su rodaje, ahora con Matthew Hutchins como productor ejecutivo.