El horóscopo nos confirma, nuevamente, la razón de algunos rasgos de personalidad de quienes se encuentran en nuestro entorno. Todos los signos del zodiaco poseen sus características específicas, algunas son positivas, otras no tanto, pero cualquiera de ellas puede influenciar la forma en la que pensamos, actuamos y sentimos.

A pesar del amor que se siente por la familia, muchas veces el día a día genera desgaste y rispideces, lo que puede llevar a peleas e inclusive al corte total. Estos son los signos del zodíaco que se destacan por pelear con sus hermanos

Capricornio: no es que se lleve mal con ellos porque sí, si no que tiene una rebeldía con las relaciones impuestas que hace que haya que ganarse constantemente su cariño. Si el nacido bajo este signo siente que algo es obligatorio no lo hará, por lo que a veces no se lleva bien con sus hermanos, aunque tenga muchos. Pero si se entiende bien con ellos, se convertirá en su principal aliado.

Virgo: son los reyes de las relaciones complicadas y eso se ve también en su familia. Solo hay dos posibilidades con un virgo: o te odia o te ama. Y si se da el segundo caso exigirá lealtad absoluta. Por eso mantendrá un trato tormentoso con sus hermanos, sobre todo si es el menor y nadie le hace caso. Cuando se lleva bien, sin embargo, muestra su lado más ilustre.

Tauro: les da lo mismo la relación que pueda tener con sus hermanos. Todo depende de si se lleva bien naturalmente con ellos, ya que nunca se portará bien por obligación con alguien. Lo bueno es que a pesar de que no se lleve bien, nunca se conducirá especialmente mal con sus hermanos, sencillamente los ignorará.