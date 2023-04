Una vez más, Nati Jota llamó la atención de todos con el contenido que subió a su cuenta de Instagram. La joven cuenta con miles y miles de admiradores que están pendientes a cada movimiento que realiza y quedan fascinados con todo lo que sube.

Nati Jota

Ahora, Nati presumió su belleza frente al espejo y deslumbró a todos con su color favorito. "El naranja es mi color favorito", comenzó diciendo y agregó: "Lo que no implica que me vista seguido con él. Vieron que una cosa no implica la otra. Hay colores que capaz nos gustan y nos identifican pero no por eso tenemos mil prendas de su tinte".

"Volvamos. El naranja es mi favorito porque me parece alegre, vivo, no tiene género y es piola. Onda el rojo cumple con todo pero no sé si es piola. Este es buena onda"

"Igual con el rojo todo bien. Ya veo que me viene el club de fans de los tomates a put****", señaló Nati Jota.

Nati Jota presumió su belleza y deslumbró frente al espejo con su color favorito

La joven tiene casi tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram y con frecuencia, el material que sube se viraliza y genera gran alboroto. De hecho, recientemente generó escándalo su viaje a la Antártida Argentina. Muchos criticaron su visita a la Base Marambio y a Nati Jota no le quedó otra alternativa que realizar un extenso descargo.