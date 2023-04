Leonardo DiCaprio y otros actores que lograron un gran éxito siendo niños

Los niños que comienzan su carrera artística a muy temprana edad, lamentablemente no siempre logran tener éxito en la industria de la actuación. Algunos de ellos participan en pocas producciones o consiguen una popularidad abismal que luego termina con un final trágico. Sin embargo, otros logran llegar muy lejos y convertirse en famosas estrellas de Hollywood. Hoy hablaremos de ellos.

Christian Bale

Sin lugar a dudas, se trata de uno de los actores que sorprende a sus fanáticos y a la crítica desde hace varios años. A Christian Bale lo hemos visto en increíbles producciones como El Maquinista, La trilogía de Batman de Christopher Nolan, American Psycho, La gran apuesta, entre otras. Por su talento y dedicación, llegó a ganar varios premios de cine y obtuvo también varias nominaciones.

Lo cierto es que su carrera artística comenzó desde pequeño. Cuando tenía solo 13 años, debutó en el mundo del cine de la mano de Steven Spielberg con la película Empire of the Sun. Un film que se lanzó en 1987 y donde compitió con más de 4.000 niños para obtener el rol protagónico de la historia. Así comenzó una trayectoria de puro éxitos que sigue en la actualidad.

Dakota Fanning

Sin dudas, una de las niñas más aclamadas de la década de los 2000. Su increíble talento para la actuación, la convirtió en una “niña prodigio“ y la consagró como una de las estrellas infantiles de mayor éxito junto con Macaulay Culkin, Lindsay Lohan, entre otros. Aunque estuvo en varios programas de TV, su debut protagónico y éxito mundial llegó con Mi nombre es Sam.

En el 2001, con solo 7 años, protagonizó junto a Sean Penn una historia conmovedora y que fue aclamada por la crítica. Se convirtió en la estrella más joven de la historia es ser nominada a un Premio del Sindicato de Actores. Tras este largometraje, no pararon de llegar innumerables éxitos.

La hemos visto en Hombre en llamas, Mente siniestra, Pequeñas grandes amigas, Coraline, Crepúsculo (Luna Nueva, Eclipse y Amanecer parte 1 y 2), Había una vez en... Hollywood. Además de estar trabajando actualmente en nuevas películas, también se luce en la famosa serie titulada The Alienist.

Jodie Foster

Si hablamos de estrellas que comenzaron su carrera siendo niños y obtuvieron un increíble éxito, el cual continúa aún en la actualidad; entonces debemos hacer hincapié en la icónica Jodie Foster. Aunque empezó a trabajar en distintas series de televisión con solo 4 años, lo cierto es que su gran debut y éxito mundial lo alcanzó a los 12 años.

Aún siendo muy pequeña, la estrella logró formar parte de una de las películas más aclamadas de Martin Scorsese. Estamos hablando de Taxi Driver, un ícono del mundo del cine que fue protagonizado por Robert De Niro. La joven estrella se colocó en la piel de Iris Steensma, personaje protagónico de la historia.

Fue un rol increíblemente difícil, ya que con esa edad debía dar vida a una joven prostituta. Durante el rodaje del famoso film, la estrella menor de edad estuvo acompañada por una trabajadora social y por una psicóloga. En cuanto a las escenas subidas de tono, estas fueron filmadas por su hermana de 19 años.

Después de este film que le cambió la vida y por el cual recibió su primera nominación al Oscar, la vimos en otros grandes éxitos: Le sang des autres, Acusados (por el cual obtuvo su primer Oscar), El silencio de los inocentes (ganó el segundo Oscar), Shadows and Fog, Sommersby, Nell, Contact, Anna and the King, La habitación del pánico, entre otros.

Leonardo DiCaprio

Y si hablamos de actores exitosos tanto ahora como de niños, entonces no podemos olvidarnos de Leonardo DiCaprio. En 1991 se convirtió en la estrella de Critters 3, una película de ciencia ficción y terror en donde dio vida al hijastro de un malvado propietario. Tras demostrar su increíble talento, no paró de formar parte de innumerables proyectos. Leonardo DiCaprio protagonizó Critters 3 con 17 años.

Aún siendo menor de edad, protagonizó películas como This Boy‘s Life junto a Robert De Niro. También, ¿A quién ama Gilbert Grape? junto a Johnny Depp, una película que le otorgó su primera nominación a los premios Oscar y Globos de Oro. Su camino en la industria cinematográfica se volvió extenso, a tal punto que sigue siendo uno de los intérpretes más aclamados aún en la actualidad.

Entre sus grandes logros se encuentran El renacido, por el cual ganó su primer y único Oscar, Atrápame si puedes, Gangs of New York, El Aviador, Diamante de sangre, The Departed, Django Unchained, El lobo de Wall Street, Érase una vez en Hollywood, La isla siniestra, Inception.?