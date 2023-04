La nueva y graciosa serie de ocho capítulos que está haciendo reír en Netflix

Netflix sigue agregando divertido contenido a su catálogo. Ahora, el pasado 29 de marzo, estrenó Wellmania ("Vida saludable a tope", en España). Es una graciosa serie australiana que, en tono de parodia, se ríe sobre la compulsión por la vida sana y el fitness.

Wellmania

La sinopsis dice: "Cuando una crisis de salud la obliga a repensar su despreocupada vida, una escritora gastronómica se adentra en un viaje de bienestar para recuperarse... aunque eso la mate".

La serie tiene ocho capítulos y la protagoniza la comediante Celeste Barber, conocida por ser la reina de las parodias. En Instagram, la artista tiene 9,5 millones de seguidores y ganó gran protagonismo imitando videos de celebridades en ropa interior y riéndose de su propio cuerpo no hegemónico.

Wellmania está basada la novela Wellmania: Extreme Misadventures in the Search for Wellness, de Brigid Delaney, de 2017. Liv Healy, la protagonista, es una escritora gastronómica que nunca se llevó bien con los ejercicios y un día tiene un colapso inesperado. En un forzoso viaje de Nueva York a Australia debe replantearse su vida y su salud.

Acompañan a Barber en esta comedia J.J. Fong, Genevieve Mooy, Lachlan Buchanan, Remy Hii y Alexander Hodge.