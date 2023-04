Esta es la emotiva película de Emma Watson que podrás ver en Netflix

Las de Harry Potter no son las únicas películas basadas en libros en las que trabajó Emma Watson. Apenas un año después de finalizada su participación en la saga del joven mago, la actriz británica actuó en Las ventajas de ser invisible, emotivo drama juvenil que se puede ver en Netflix.

Emma Watson se dio a conocer al mundo con su interpretación de Hermione Granger, la gran amiga de Harry Potter y compañera en sus aventuras del mundo mágico.

Finalizada la saga cinematográfica que contiene 8 películas, Watson logró dejar atrás la misma y mantenerse presente en la industria del cine gracias a películas como Noé (2014), La Bella y la Bestia (2017) y Mujercitas (2019).

Emma Watson, figura clave de Las ventajas de ser invisible.

Sin embargo, antes de trabajar en estos reconocidos films, Emma protagonizó el que se convertiría en uno de los títulos más destacados de su carrera. Se trata de Las ventajas de ser invisible, película que se estrenó en 2012 y que está basada en la novela homónima de Stephen Chbosky.

Conocida en inglés como The Perks of Being a Wallflower y en Espala como Las ventajas de ser un marginado, esta obra no solo se puede ver a través de Netflix, sino que constituye una de las mayores joyas del catálogo de esta plataforma de streaming.

Las ventajas de ser invisible: de qué trata la película de Emma Watson que se puede ver en Netflix

En verdad, el gran protagonista de Las ventajas de ser invisible es Charlie (Logan Lerman), un adolescente tímido e introvertido que comienza la preparatoria.

Charlie viene de sufrir la pérdida de un amigo (por suicidio) y también arrastra una difícil historia personal que se irá develando con el transcurso de la película. Sin embargo, todo cambia para él cuando se anima hablarle a Patrick (Ezra Miller) y entabla amistad con este y con su hermanastra, Sam (Emma Watson).

Ambos forman un grupo inseparable al que bautizan como “la isla de los inadaptados”. A pesar de la pequeña diferencia de edad que los separa (Patrick y Sam están por ir a la universidad), juntos logran vivir inolvidables momentos de esos que impulsan a crecer y a seguir adelante, enfrentando y dejando atrás los fantasmas del pasado.

La versión cinematográfica de Las ventajas de ser invisible dura 1 hora y 42 minutos, es dirigida por Stephen Chbosky (el autor de la novela original) y cuenta también con las actuaciones de Dylan McDermott y Paul Rudd.