Empanadas de zapallo o calabaza con queso fáciles de elaborar y económicas

La calabaza es de los vegetales más ricos, saludables y versátiles, ya que con ella puedes elaborar platillos tanto dulces como salados. Hoy, desde MDZ, te compartimos la receta de estas empanadas de zapallo o calabaza con queso, super fáciles de elaborar, con pocos ingredientes y en sencillos pasos. Muy rápido tendrás resuelto el almuerzo o la cena y, también si lo quieres, las tapas o aperitivo. Como verás, son muy prácticas a la hora de agasajar a tus comensales. Pero si tampoco eres muy experto en la cocina, estas empanadas pasarán a ser tu as bajo la manga. ¡Manos a la obra!

Empanadas de zapallo con queso. Fuente: Recetas Gratis

Ingredientes

500 gramos de calabaza, 50 gramos de queso fresco, 6 tapas de empanada, 1 cucharada sopera de mostaza, 1 cucharada de postre de nuez moscada, 1 cucharadita de provenzal, 1 pizca de pimienta, 1 huevo (para pintar).

Rinde para 2 personas.

Procedimiento

El primer paso que tienes que hacer para preparar estas deliciosas empanadas de zapallo o calabaza con queso, es comenzar por cocinar la calabaza o zapallo. Tienes muchas opciones para hacerlo, una de ellas es quitarle la cáscara y desecharla, luego cortar el resultante en cubos y hervirlos durante 20 minutos hasta que al pinchar estén blandos, esto significará que la calabaza ya está cocida.

Empanadas de zapallo con queso. Fuente: ABC Color

En este punto, llévala a un colador con un recipiente debajo para colarla y que libere el agua que haya podido absorber. Recuerda que suele contar con una gran cantidad de líquido, que puede abrir tus empanadas cuando las lleves al horno. Por eso, es muy importante que extraigas el mayor líquido posible. Lo que harás ahora es pisar la calabaza para que tome la consistencia de un puré, y condimentarla al gusto con la nuez moscada, pimienta, provenzal y mostaza.

En esta receta te proponemos algunos ingredientes para que las condimentes. Tú sabes que la cocina lleva sello propio y, cuando estás al frente de ella, es tu creación. Prueba el relleno y corrige el sabor si es necesario. Cuando esté listo, procede a rellenar las empanadas. Para ello, toma una cucharada del puré y ubícalo en el centro del disco de masa.

Humedece un poco los bordes de las tapas de empanadas para que se sellen bien al cerrarlas y, a continuación, agrega un cubo de queso en el centro. Preferentemente mozzarella, cuya consistencia es más densa. El próximo paso es cerrar la empanada y proporcionar la forma que te guste para llevarla a una asadera previamente engrasada. Para darles el toque final, bate un huevo y pincélalas. Empanadas de zapallo con queso. Fuente: El Gourmet

Cocina estas asombrosas empanadas de zapallo o calabaza con queso en un horno precalentado a 200º C a 220º C durante unos 20 minutos o hasta que estén doradas. Tip MDZ: si quieres que tus empanadas queden bien cerradas y, al levarlas al horno, no se abran y salga el relleno por todos lados, cuando estén rellenas y cerradas, antes de pintarlas con huevo, llévalas al refri unos 30 a 45 minutos. Y ten en cuenta que debes precalentar el horno unos 30 a 45 minutos también antes de disponerlas.

Pasado ese tiempo de reposo en el refri, píntalas con huevo y llévalas al horno hasta que estén doradas. ¡Y a disfrutar! Recuerda, Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.