El especial pedido de Livia Brito a sus fans para que no opinen sobre los cuerpos de los demás

Desde que comenzó su carrera como intérprete, Livia Brito se convirtió en una de las celebridades de la TV más queridas por la audiencia. Su talento la colocó en la cima de la fama, protagonizando telenovelas que consiguieron altos números de audiencia y que fueron vistas en diferentes países.

De esta manera, al ser una persona que tiene mucho alcance en las redes sociales decide utilizar su fama para compartir mensajes de concientización. Debido a que siempre está expuesta y su cuerpo siempre es un tema de charla, la intérprete es consciente de las críticas o comentarios que uno puede recibir de otras personas. Por este motivo, le pidió a sus fans que no lo hagan y que respeten al prójimo.

Debido a que no para de triunfar en distintas producciones televisivas, el nombre de Livia Brito siempre suena con mucha fuerza. No solo conquista a la audiencia con su trabajo como actriz, sino que también llama la atención en sus redes sociales compartiendo fotografías de su día a día. Allí se la puede ver trabajando, participando en eventos y también luciendo su belleza.

En más de una oportunidad, a través de las redes sociales recibió comentarios sobre su aspecto físico. Ya sea halagando cada una de sus curvas como también criticándola por como luce. Por supuesto, como sucede con cualquier persona, la estrella siente mucha angustia cuando lee este tipo de comentarios.

Por este motivo, en una reciente entrevista con Hoy decidió hablar sobre este polémico tema. Durante la charla y estando frente a las cámaras, la actriz reconoció que todos han recibido en alguna oportunidad una opinión que no pidieron sobre su cuerpo. Esta acción suele afectar a las personas que la reciben, y por eso cree firmemente que no debe realizarse.

Frente a las cámaras del matutino, la reconocida actriz sentenció que todos han recibido opiniones sobre sus cuerpos, pero eso afecta a quienes las reciben. Invitó a todos a guardarse la opinión en este tipo de circunstancias.

"Todos hemos pasado por esas opiniones. Afecta, incomoda, lastima. Si no tengo nada qué decir, guardo mi opinión", expresó la estrella con total convicción. En la misma línea, la intérprete aseguró que cuando comenzó su carrera artística se sintió presionada por tener la “figura perfecta“.

Livia Brito opina sobre las críticas a cuerpos ajenos.

Afortunadamente, esta presión y constante miedo lo terminó dejando a un lado. Con el paso de los años, aprendió a no escuchar ninguna de las críticas que recibe sobre su apariencia y amarse cada vez más a sí misma. Para lograrlo, lleva una vida saludable con una buena alimentación y ejercicio.

Sentirse plena consigo misma la ayudó a creer en ella y a sentirse bien. Por lo tanto, Livia Brito alentó a las personas a guardarse su opinión sobre cuerpos que no son suyos y a no decir cosas hirientes cuando no son necesarias.