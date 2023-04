El baile de Karina Jelinek en top y minifalda que cautivó a todos

Algunas semanas atrás, Karina Jelinek asistió junto a su novia Flor Parise a la celebración del cumpleaños de Belén Francese en un conocido bar de Palermo.

Karina Jelinek y Flor Parise

Las imágenes del festejo se viralizaron y a la dupla se la vio muy acaramelada a los besos y abrazos. Esto hizo que muchos tildaran de "desatada" a la mediática y ella salió a responder en su cuenta de Twitter.

“¿Por qué desatada? Estaba un poco cariñosa y tomando unas copas festejando el cumple y cierre de temporada de teatro…”, señaló la modelo en la red social del pajarito.

Karina Jelinek

Sus palabras no pasaron desapercibidas por sus admiradores y hubo quienes salieron a apoyarla. "No tenés que dar explicaciones, Karina, te amamos”, “Te amamos, Kari, no escuches a los haters”, “Me encanta el amor que transmiten. No estabas desatada. Lo tuyo es amor y libertad”, “Disfrute y festeje, reina” y “Viva el amor. Les tienen envidia porque quién no querría ser matambre en ese sandwich”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Frecuentemente, Jelinek llama la atención con el material que sube a sus redes. Ahora, la mediática cautivó a todos con un pequeño baile en top y minifalda que compartió en su cuenta de Instagram.