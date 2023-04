Karol G eleva la temperatura de Tik Tok con un nuevo video de infarto

Hace un par de días, Karol G realizó el anuncio que todos estaban esperando: el del tour de ‘Mañana Será Bonito’. A pesar de que, tiempo atrás, había dicho que se retiraría por un tiempo de los escenarios para enfocarse en estudiar y crecer en otros aspectos personales, finalmente, la artista urbana más escuchada en el mundo decidió cantar en vivo cada canción de su más reciente álbum.

“yo sé que había dicho que no … pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ #MañanaSeraBonitoTour es una realidad”, reveló Karol G con un singular clip compartido en las redes. Dicho tour se realizará en las ciudades más importantes de los Estados Unidos, desde agosto hasta septiembre de este año. Las Vegas, Miami, Houston, Dallas y New York son los destinos elegidos por la artista colombiana.

KAROL G ANUNCIÓ EL TOUR 'MAÑANA SERÁ BONITO'. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Pero eso no fue lo único que revolucionó a los internautas que vieron el video del anuncio del tour. Pues, en el clip la “bichota” aparece cantando estrofas de ‘Gucci Los Paños’ junto a un tierno niño que no pasó desapercibido. Se trata de Iker, “el niño millonario”, un creador de contenido mexicano conocido en todas las plataformas por su simpatía, sencillez y su forma honesta de decir las cosas.

“Este post te lo quiero dedicar a ti @iker.elmillonario en mi cabecita y mis ideas existía un niño increíble que me iba a ayudar a transmitir todo lo que quería con este álbum, eres más especial de lo que mi mente imaginó. Gracias amigo por tu corazón bonito que nos inspira tanto a todos!!! Pdta: Gracias por estar tan pendiente de mi en el set y llevarme papitas”, escribió Karol G en un posteo de Instagram dedicado al niño del clip.

KAROL G LE DEDICÓ UN TIERNO MENSAJE A IKER. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Karol G baila al ritmo de ‘Amargura’ y revoluciona Tik Tok

Como si todo esto no fuera suficiente, Karol G también ha estado causando sensación en Tik Tok, con una serie de videos en las que baila cada uno de sus temas. Precisamente, Carolina Giraldo Navarro movió su cuerpo al ritmo de ‘Amargura’, luciendo un sensual top gris con aberturas y tirantes, combinado con unos pantalones vaqueros. “Con todos los videos que ustedes suben de esta canción me dieron una idea pendientes pues los que se han grabado!!”, puso la cantante en la red de los videos y sus fans se sorprendieron.