James Corden dice adiós a su increíble show: esta fue la última invitada

The Late Late Show con James Corden se encuentra llegando a su fin y el famoso actor y conductor ya se despidió de uno de los segmentos más famosos del programa. Se trata del Carpool Karaoke y la última invitada fue nada más y nada menos que Adele, quien se hizo cargo del volante y de la playlist durante el viaje en auto.

Hace exactamente un año, James Corden había anunciado que, a esta altura del 2023, y después de 8 exitosas temporadas, abandonaría su lugar al frente del The Late Late Show.

El momento tan temido para los fans está cada vez más cerca y las despedidas ya comenzaron a sucederse. Una de ellas es la que tuvo lugar en Carpool Karaoke, uno de los segmentos más famosos de toda la televisión estadounidense.

A lo largo de los años, James Corden viajó, entrevistó y cantó junto a innumerables estrellas internacionales. Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Britney Spears, Lady Gaga, Madonna, Harry Styles y Michelle Obama, por entonces primera dama, son algunos de los tantos nombres que pasaron por el segmento.

La última invitada del Carpool Karaoke fue una vieja conocida: Adele, quien ya había participado del show años atrás. Sin embargo, en esta oportunidad se invirtieron los roles y fue ella quien estuvo al mando de la situación.

Adele sorprendió a James Corden: así fue la última edición del Carpool Karaoke

La participación de Adele fue una de las grandes sorpresas para el último Carpool Karaoke y James Corden fue el primero en ser sorprendido por esto. Es que el reconocido conductor de 44 años no se lo esperaba y todo se trató de algo organizado por la producción del programa.

El último Carpool Karaoke comienza precisamente con Adele en la puerta de la casa de Corden. Sigilosa, la cantante ingresa en la propiedad y se dirige hacia la habitación donde el conductor se encuentra durmiendo.

James Corden y Adele se definen como dos grandes amigos.

A fuerza de platillos, Adele despierta a James quien se levanta sobresaltado y sin entender nada. La artista le dice que lo va a llevar al trabajo y que se prepare para un viaje en el que él será el invitado.

Como no podía ser de otra forma, no faltaron las emociones, las palabras de agradecimiento y las canciones. Adele y James Corden se despidieron del Carpool Karaoke con piezas como Rolling in the Deep y Love is a game.