Esto es lo que dijo Ana de Armas sobre la posibilidad de ser Wonder Woman

Ana de Armas está viviendo su mejor momento. Luego de ser nominada a los premios Oscar por Blonde y de estrenar recientemente Ghosting en Apple TV+, la estrella está lista para enfrentarse a nuevos desafíos. Pese a que aseguró estar un poco cansada de la acción, varios rumores la vinculan con el Universo DC de James Gunn y con Wonder Woman.

Con los nuevos cambios a los que se enfrenta dicho universo, parece ser que el director quiere apostar por la heroína pero no contar con Gal Gadot para dicho papel. Según informan insiders y diferentes portales, la opción que se está barajando es que la cubana sea elegida para las próximas películas.

Ana de Armas reveló si dará vida a Wonder Woman

Para el mundo, Wonder Woman es Gal Gadot. En los últimos años, la actriz isreali fue la encargada de darle vida a esta famosa superheroína en películas en solitario y también en otras producciones cinematográficas que formaron parte del Universo Extendido DC. Sin embargo, la estrella no cuenta con un futuro alentador.

Ana de Armas y la posibilidad de reemplazar a Gal Gadot.

Desde que James Gunn asumió como copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios, el director anunció que se vendrían grandes cambios. De esta manera, le dijo adiós a la película que se estaba preparando de Superman con Henry Cavill, canceló una segunda entrega de Black Adam, entre otras cosas. En el listado de proyectos que podrían no seguir se encuentran la heroína y Gadot.

Aunque en una oportunidad el director charló con la actriz y con el polémico Ezra Miller, no quedó del todo claro qué sucederá con ellos y con los personajes a los que le dan vida. Existen grandes posibilidades de que los superhéroes continúen en pie, pero que los veamos en las pieles de otros intérpretes. Así es como Ana de Armas entra en la ecuación.

Ante los rumores que andan dando vueltas por internet, la estrella cubana fue consultada al respecto. Lejos de quedarse callada, decidió hablar con la verdad y responder a las dudas de los fanáticos de DC Cómics: "Bueno, siento que Gal Gadot ha hecho un gran trabajo. Creo que tendría que seguir haciéndolo“.

De esta manera, pareciera que la estrella no formará parte del Universo de DC Cómics; al menos no dándole vida a Wonder Woman. Aunque ella asegura estar lejos de esta franquicia, no podemos negar que la última película del personaje con Gal no funcionó como el estudio esperaba.

Por otra parte, también recordemos que la tercera entrega del film perdió a su directora, Patty Jenkins. La cineasta decidió dar un paso al costado con James Gunn fue elegido como cocreativo responsable de DC Studios. "No hemos perdido a Gal. La película de Ezra ya está hecha. Y Henry no encaja con mi Superman", explicaba el director, afirmando que la actriz de Diana Prince podría seguir, The Flash es esencial y que su Superman, cuyo guion ha finalizado, será distinto.

Mientras esperamos nuevas noticias sobre el futuro de Wonder Woman, Ana de Armas está enfocada por completo en su carrera actoral. La actriz no estará en DC, pero sí está lista para brillar en su propia película del universo de John Wick: se trata de Ballerina, la cual promete ser un gran éxito.