Eduin Caz no se borró el tatuaje de su ex y arremetió contra el programa "Ventaneando"

Aunque Eduin Caz esté en boca de todos por su éxito junto a Grupo Firme, el joven también se convirtió en un tema muy charlado en las redes sociales por su relación con Daisy Anahy. A poco tiempo de que la influencer dé a luz a su tercer hijo, los rumores aseguran que el amor se habría terminado y que la pareja habría tomado caminos separados.

Esta especulación creció cuando Ventaneando informó que el muchacho se habría hecho un nuevo tatuaje, el cual utilizó para tapar el tatuaje que tenía dedicado a su ex amor y a la madre de sus hijos. Al escuchar las palabras de Pati Chapoy y Daniel Bisogno, el joven decidió aclarar la situación y defenderse.

Eduin Caz habló sobre su nuevo y polémico tatuaje.

En medio de los rumores de separación con Daisy Anahy, un nuevo tatuaje en el cuerpo de Eduin Caz generó mucha polémica. A través de una historia de Instagram, el integrante de Grupo Firme mostró que se tatuó un rayo negro en su cuello. Esto provocó que muchas personas creyeran que se había tapado el tatuaje dedicado a su ex pareja, el cual decía “Anahy“ y lo tenía en la misma parte de su cuerpo.

Al descubrir esta fotografía, desde Ventaneando no dudaron en opinar sobre el tema. Pati Chapoy y Daniel Bisogno lanzaron fuertes comentarios contra el muchacho, y sobre el supuesto diseño que se había realizado para tapar un antiguo tatuaje: “Esto es glorioso porque no hay nada más estúpido, desde mi punto de vista, que hacerte un tatuaje para una cuestión de una pareja amorosa que lo más probable es que no vaya a durar y que en un futuro nomas te estés martirizando”, expresó Bisogno.

Por su parte, Chapoy se refirió al intérprete con un adjetivo peyorativo: “Naco“. “Tenía el nombre de la ex y ahora se tiene que tapar la jeta con un trueno para que no se vea eso, imagínate... Pero ve a Lupillo, tienes que hacerte un lunarsote para taparlo”, añadió la presentadora.

Aunque muchos creyeron que este nuevo tatuaje era la prueba de una separación definitiva con su esposa, lo cierto es que todo fue una confusión. El muchacho todavía lleva en su cuello el tattoo dedicado a Daisy Anahy, debido a que el rayo se lo tatuó en el lado contrario. La información fue confirmada por él mismo durante la gira “Hay que conectarla Tour“.

Los tatuajes que tiene Eduin Caz en su cuello

“Aquí está el rayo, y aquí está el otro”, explicó Eduin Caz sobre el escenario y mostró que efectivamente posee ambos diseños. Luego de esta demostración, su hermano Jhonny salió en su defensa ante los comentarios negativos y despectivos que recibió por parte de los conductores de Ventaneando.

Para defender a su hermano, el joven recordó cuando Pedro Sola confundió los nombres de dos marcas de salsa catsup en vivo. “¿Qué puedes esperar de personas que lo más que han hecho en su vida es inventar chismes? ¡mitoteros!, no chismosos, mitoteros, al viejito nomás se acuerdan de él porque se equivocó con el nombre de la mayonesa, si no ni triunfara, aquí McCormick no, ¡ay no, me equivoqué!”, comentó el joven frente a sus fanáticos, quienes no tardaron en aplaudir y mostrarles apoyo.