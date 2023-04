Aislinn Derbez dio un contundente mensaje contra las personas que le exigen operarse

Aunque forma parte de una familia llena de celebridades, Aislinn Derbez logró hacerse un lugar en el mundo del entretenimiento a base de esfuerzo, carisma y talento. Desde entonces, se convirtió en una estrella aclamada por la audiencia que sorprende con los personajes a los que da vida y con las producciones de las que forma parte.

Pero además de ser una mujer talentosa y decidida, también sorprende por su increíble belleza natural. En más de una oportunidad, la estrella demostró estar feliz y cómoda con su apariencia, y se mostró en contra de las personas que la obligan a someterse a diferentes cirugías estéticas para cambiar su rostro o cuerpo.

Aislinn Derbez a favor de la belleza natural.

Recientemente, la estrella decidió armar sus valijas y se dirigió a Madrid para estar presente en los Premios Platino. Estuvo a cargo de entregar el último galardón de la noche y por supuesto, decidió vestirse de una forma muy elegante para llevar a cabo esta tarea. A tal punto, que se convirtió en una de las celebridades mejor vestidas del evento.

En su cuenta oficial de Instagram, Aislinn Derbez quiso compartir algunas imágenes de aquella asombrosa noche y del increíble look que lució. “Fue un honor entregar el último premio de la noche en los Premios Platino, poniendo en alto el diseño mexicano con este vestido 3 en 1 de Iann Dey“, escribió en la descripción del posteo.

En las imágenes compartidas, se la puede ver a la intérprete luciendo más hermosa que nunca. Lleva un maquillaje y peinado delicado, ya que todas las miradas se llevó su impactante vestido de color rosa y repleto de pedrería. En todas las fotografías luce realmente bella, lo que provocó que sus usuarios quedaran fascinados y le escribieran muchísimos halagos.

Pero en medio de todos los piropos, la intérprete se encontró con un mensaje que no dejó pasar por alto. “Eres increíblemente hermosa y tienes un cuerpazo, si te arreglaras un poquito la nariz, uff”, le escribió un usuario a la hija de Eugenio Derbez. Lejos de quedarse callada, Aislinn Derbez decidió responderle.

“¿Y perder uno de los rasgos que me hacen diferente? Jamás, me gusta demasiado ser así”, le escribió al lado de un emoji de un beso. Al ver la problemática que se había generado en la sección de comentarios, varios usuarios decidieron mostrarse a favor de la actriz y apoyaron la belleza natural.

Aislinn Derbez presume su belleza natural en las redes.

"No le hace falta ser postiza, es auténtica y se ama tal cual es", "Bellísima tal cual eres", "Ella no necesita, así es hermosa", "Quién eres eres para decidir del cuerpo ajeno", comentaron. Lo cierto es que esta no es la primera vez que la actriz defiende su apariencia y su postura, mostrándose en contra de las cirugías estéticas.

Durante el 2017, Derbez decidió realizar una transmisión en vivo para charlar con sus fanáticos. En la sección de comentarios, se encontró con el mensaje de un usuario que le recomendaba modificar su nariz. “No me voy a operar la nariz, no insistan. Todos esos paleros que me dicen, ‘Ay opérate la nariz, te verías mejor’. Les digo: ‘No, fíjense que no me la voy a operar, no insistan’”, explicó.