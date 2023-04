Prepárate para ver a Salma Hayek deslumbrar en la gala de Time 100

A comienzos de abril, la revista TIME sorprendía a todos con su elección de las personas más influyentes del mundo. Entre tantos nombres conocidos, pudo destacar el de Salma Hayek como una de las artistas latinas más influyentes en la industria del entretenimiento. Al enterarse de ello, la actriz mexicana agradeció profundamente tal reconocimiento y a su amiga, Penélope Cruz, por haberle escrito el texto dedicatorio.

“Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo: time.com/time100”, escribió entonces Salma Hayek en Instagram y agregó: “Gracias @penelopecruzoficial, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder el comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo”.

SALMA ROBÓ SUSPIROS CON SU NUEVO LOOK. FOTO: TIME 100

Precisamente, este jueves 27 de abril se realizó la esperada gala TIME 100, que reunía a cada una de las personas influyentes que mencionó la revista en su artículo. Por ello, volvimos a ver a la intérprete de ‘Frida Kahlo’ lucirse como ninguna en la alfombra roja. El especial evento se llevó a cabo en el Lincoln Center de Nueva York, lugar al que asistieron varias superestrellas, además de Hayek.

Para la ocasión especial, Salma lució un elegante vestido de Gucci, de color azul metálico con detalles de predería y encaje en negro. En la parte trasera, la diva llevaba una especie de cola de tul negro, que le daba un toque mucho más sofitisticado a la prenda.

En Instagram, la diva compartió fotos antes de la gala, revelando el increíble atuendo que había elegido, como también del después. Al ver el compilado de imágenes, sus seguidores y otras estrellas comentaron: “La actriz más hermosa del mundo”; “¡Me encanta el vestido blanco y dorado!”; ”Qué porte!! Llevando su belleza mexicana por el mundo!! Además de una gran artista”; ”Wow una de las mujeres más hermosas del planeta”; “Muy bonitaaaaaaa”; “Estás fuera de un cuento de hadas”.

Quiénes acompañaron a Salma a la gala

La actriz nacida en Veracruz no asistió sola al evento, puesto que su hija, Valentina Pinault, y su medio hermano, August, también estuvieron presentes. Ambos eligieron atuendos de color negro y, por lo que se vio en las fotos, coincidieron con personalidades de la talla de Austin Butler y su novia, Kaia Gerber, Kim Kardashian y Drew Barrymore.