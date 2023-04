MET Gala: los looks más emblemáticos de la alfombra roja más famosa de la moda

La MET Gala o la Costume Institute Gala es un evento a beneficio que marca el comienzo de la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Tal como dicta la tradición se celebra el primer lunes de mayo, por lo que en esta oportunidad el evento tiene fecha el próximo 1 de mayo. Este acontecimiento se considera como una de las fechas más importantes en el mundo de la moda, porque asisten cientos de celebridades vestidas con atuendos impresionantes. Por esta razón, hacemos un recorrido para ver quiénes son los famosos mejores vestidos.

Lady Gaga en la MET Gala de 2019. Imagen de archivo.

Anna Wintour es la editora en jefe de la versión estadounidense de Vogue y también es la mujer encargada de organizar este evento tan importante, hacer la lista de invitados y demás. Si bien, aún no se conocen quiénes son las celebridades invitadas a la edición 2023, se sabe cuál es el concepto con el cuál tienen que ir vestidos. Este año la ceremonia se desarrolla bajo la frase 'Karl Lagerfeld: A line of beauty' ('Karl Lagerfeld: una línea de belleza') y sigue la teoría estética de William Hogarth descrita en el libro 'Análisis de la belleza' de 1753.

A menos de una semana, la gala tiene expectante a la totalidad del mundo, pues el público tiene curiosidad y diversos interrogantes. Sin embargo, haremos un recorrido para ver cuáles son las celebridades que han quedado para la historia del MET Gala, pues los famosos se esmeran en resaltar en la alfombra roja y algunas personalidades se posicionaron como símbolos de moda.

Los looks más impactantes

Blake Lively ha sido un nombre habitual en la lista del evento de moda y en diversas ocasiones ha demostrado que tiene mucho para ofrecer. Ha presumido looks espectaculares y llenos de glamour, con dramáticas colas, pedrería e incluso plumas. Uno de sus atuendos más destacados fue en la gala del año pasado, que estuvo organizada bajo el concepto de moda norteamericana. La actriz lució vestido Versace, un look inspirado en la estatua de la Libertad.

Blake Lively luciendo un imponente vestido en la MET Gala 2022. Foto de Getty Images.

Otra de las famosas que ha logrado destacar en sus apariciones en la MET Gala es Rihanna. En 2018, la cantante de Barbados llegó a la alfombra roja con un bellísimo diseño y se robó la atención de todas las cámaras. En este caso, la artista llevó un diseño inspirado en los cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica, la temática de aquella ocasión. Por esto, lució un minivestido de Maison Margiela recubierto de perlas, uno de los detalles más utilizados en el Renacimiento. Además, agregó una túnica y una mitra, un tocado que utilizan las personas con dignidad episcopal durante los oficios de la liturgia.

Rihanna luciendo un diseño Maison Margiela en 2018. Foto de Getty Images.

En 2019 Kim Kardashian se destacó entre las demás celebridades, por utilizar un atuendo un tanto extravagante e incómodo. Siguiendo la temática 'Camp: Notes on Fashion' (Campamento: Notas sobre la moda), la empresaria acudió al evento con un 'wet look', un vestido de silicona y organza de seda, con un bordado de pedrería y lentejuelas. Según comentó la mediática en una entrevista con Vogue, tuvo que tomar clases respiratorias especiales para manejarse dentro de la prenda. Además, no se pudo sentar ni ir al baño.

Cher es otra de las mujeres ícono en la MET Gala y esto tiene que ver con diversas apariciones, pero sobre todo con la gala de 1974. En ese entonces, la cantante llegó a la alfombra roja con un vestido de transparencias con algunos detalles de plumas en tono blanco y unos trazos bordados en lentejuelas plateadas. Un look inspirado en el tema 'Romantic and Glamorous Hollywood Design', traducido como Diseño romántico y glamuroso de Hollywood.