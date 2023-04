Con un look mega trendy, Evangelina Anderson recordó una parte de su infancia

Evangelina Anderson ya instalada oficialmente en Buenos Aires está en pleno contacto con sus seguidores quienes observan sus notables outfits mega chics y hasta el apoyo constante a su marido, Martín Demichelis quién actualmente cumple el rol de director técnico en River Plate. En las últimas horas la bailarina compartió vía Instagram una seguidilla de videos super melancólicos acompañada por su papá en la qué destacó una parte sobre el barrio qué la vio crecer.

A modo de mostrar ese pequeño viaje al pasado, Evangelina Anderson se grabó en cámara frontal compartiendo un dulce momento con el papá en una de las principales plazas de Villa Devoto a la qué solían ir cuándo ella era chiquita, en el video se pudo observar una pequeña caminata qué hicieron abrazados y de fondo el sonido de los pajaritos.

En medio de la caminata, Evangelina hizo un pantallazo general de cómo era aquella plazoleta en la qué alrededor existen varios lugares para sentarse a tomar un café. Lo que ha llamado la atención fue el significativo mensaje qué colocó en una de sus historias de Instagram en la qué cómo texto escribió: "Uno siempre vuelve a dónde fue feliz", mientras qué continuó mostrando el enorme espacio de verde y al video le sumó la canción de Coldplay - In my place.

Sucede que al subir el carrousel de fotografías en las qué se la ve posando sentada y parada, Evangelina sumó una emotiva descripción haciendo alusión a su querido barrio y a sus grandes afectos qué hasta el día de hoy sigue conservando.

"La felicidad que me da volver a caminar por la plaza de mi barrio, el me vio nacer y crecer. Acá aprendí a andar en bici, moría por la calesita de don Tito, las hamacas y miles de recuerdos tomando mate con mis compañeros de secundaria", comenzó refiriendose a las grandes relaciones qué crecieron allí y hasta los rincones más importantes de su etapa escolar.

"Cuantas veces visite la biblioteca de Devoto resumiendo libros!!!! (No había Google en ese entonces). Me encontré con un montón de vecinos y conocidos que hacía años no veía Los que conocen la Plaza Arenales o "Plaza de Devoto" sabrán muy bien cuál es la más bella de todas", cerró.

Durante el paseo la modelo eligió un outfit super chic cómodo y luciendo una prenda de la marca internacional, Christian Dior.

En una de las postales que compartió con sus 3.4 millones de followers, la modelo posó con una musculosa negra, pantalón monogram de Dior blanco y negro valuado en 3149 dólares, tal cómo se especifica en la página oficial, borcegos negros y unas particulares gafas de sol de Yves Saint Laurent de rombo que cuestan 405 euros.

