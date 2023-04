Así se entrena Jésica Cirio para conquistar corazones tras separarse de Martín Insaurralde

A comienzos de este año, corría el rumor de una fuerte crisis entre Jésica Cirio y Martín Insaurralde. Días atrás, Rodrigo Lussich lo confirmó en su programa. "Es de hace tres meses. Y me dicen que Jésica no estaría sola, lo que no significa que esté en pareja con alguien. Ella ya se está divirtiendo y haciendo de las suyas", aportó Mariana Brey.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Paula Varela explicó por qué aún los protagonistas no dan a conocer la ruptura. "Van a esperar al cierre de candidaturas", reconoció y contó que la conductora de Telefe ya tiene "una casa en el barrio Highland Park de Pilar".

"Cirio pasa el 80 por ciento del tiempo en su casa de Cañitas, de capital, cosa que ella no podía hacer por cuestiones políticas cuando estaba mejor con él. Solo va a zona sur cuando él no está", añadió.

Jésica Cirio

"No pueden blanquear ahora más que nada por el rol político de él, porque es un año electoral", enfatizó la panelista en el ciclo de eltrece.

En Instagram, Cirio suele compartir variado contenido que cautiva a sus miles y miles de seguidores. Ahora, enseñó cómo entrena su físico luego de separarse tras estar 10 años en pareja. De seguro, Cirio conquistó corazones y más de uno quedó deslumbrado al verla.