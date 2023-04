¿Te los imaginas? Estos personajes famosos de películas podrían haber tenido otro actor

Existen muchos personajes importantes que cambiaron la vida de los espectadores, y también de los intérpretes que tuvieron la oportunidad de darles vida en la pantalla grande. Se volvieron en roles que los marcaron para siempre, lo que resulta imposible imaginar a estos personajes siendo interpretados por otros actores. Pero, curiosamente, esto estuvo a punto de suceder. ¡Mira!

Icónicos personajes que casi fueron interpretados por otros actores

Emma Stone en The Menu

Emma Stone consiguió grandes papeles en su carrera cinematográfica. Entre sus roles más recordados podemos encontrar a La La Land, por el cual obtuvo su primer premio Oscar. También se destacó en películas como Birdman, The Help, y muchas más. Debido a sus logros y fama, la estrella se tomó el atrevimiento de rechazar varios papeles.

Uno de ellos fue el rol protagónico en The Menu, una película dirigida por Mark Mylod que fue nominada a importantes premios y obtuvo buenos comentarios por parte de la crítica. Este thriller de comedia oscura iba a contar con ella como protagonista, sin embargo decidió bajarse del proyecto. En su lugar entró Anya Taylor-Joy, quien realizó una performance exquisita.

Courteney Cox en La princesa prometida

En el listado de películas que podrían haber tenido a otros protagonistas, no podemos pasar por alto a un clásico de los años ochenta. La princesa prometida se convirtió en una comedia romántica de fantasía, la cual sorprendió a la audiencia de aquella época y también a distintas generaciones.

El rol de la princesa cayó en manos de Robin Wright, quien logró momentos increíbles dentro de la película y enamoró a todo el mundo con su química con Cary Elwes. Sin embargo, Buttercup estuvo a punto de ser interpretada por otra famosa actriz: Courteney Cox, quien años más tarde se convertiría en la icónica Monica Geller de Friends.

Elizabeth Olsen en Game of thrones

En más de una oportunidad, la actriz de Marvel se refirió al casting que realizó para formar parte del elenco de Game of Thrones. Aunque ahora es una aclamada estrella de cine, hace más de 10 años atrás intentaba obtener papeles que le cambiaran la vida. Así fue como audicionó para Daenerys Targaryen, rol que cayó en manos de Emilia Clarke.

“Cuando empecé a trabajar, hacía audiciones para todo. Me gusta hacerlo. Había olvidado que audicioné para interpretar a Khaleesi. Fue la audición más incómoda que he tenido. [...] No sabían si quería que Daenerys tuviera un acento británico o no. Así que hice ambos. Fue terrible. Cada vez que alguien dice: ‘Cuenta alguna mala experiencia que hayas tenido en una audición’. Yo recuerdo esa”, explicó.

Emma Roberts en Los juegos del hambre

Katniss Everdeen casi fue interpretada por Emma Roberts.

Es imposible pensar en Los Juegos del Hambre y en Katniss Everdeen, sin recordar la increíble performance que realizó Jennnifer Lawrence. Una actriz que saltó a la fama mundial gracias a este rol, y que supo personificar a la perfección uno de los personajes más queridos de este famoso libro.

Curiosamente, este personaje estuvo a punto de ser interpretado por otra famosa actriz. En una ocasión, los productores pensaron en Emma Roberts para dar vida al icónico Sinsajo. Sin embargo, aunque la estrella contaba con muchos créditos a su favor; sintieron que el talento de Lawrence era perfecto para el rol. ¡Y no se confundieron!