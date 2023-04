Desde hace días, La China Suárez está en boca de todos por su ruptura amorosa con Rusherking. Si bien hizo un descargo en las redes sociales para dar a conocer la separación, ahora por primera vez habló públicamente del tema.

Fue durante una entrevista con Grego Roselló en el ciclo que tiene en LUZU TV!. Todo comenzó cuando la actriz hizo referencia a un viejo tuit en el que hablaba de los nervios que le provocó desmoldar un budín de pan y que le salga bien. "Lleva un montón de tiempo todo y cuando lo desmoldás te puede salir bien o te puede salir mal. Como las relaciones", indicó entre risas.

"¿Y qué pasó con el último budín de pan?", consultó el conductor. "Y la vida, bol***. A veces pasa. Qué sé yo. Está bien. No tengo una respuesta para todo", respondió Suárez.

Con ironía, Grego le retrucó: "No es un tema tampoco en el que me quiero meter. A mí la gastronomía tanto no me gusta y soy más del flan que del budín de pan. ¿Sos del flan?".

La China contestó: "Sí. Lo que pasa es que ese es el problema, que la gente piensa que tiene que ser flan o budín de pan y a veces no es blanco o negro en la vida, existen grises. A veces la gente piensa que es blanco, negro, enojado".

Noticias Relacionadas Catherine Fulop lució una bellísima camisa abierta y cautivó a todos

El último álbum de fotos de La China Suárez que conquistó miles de corazones

En Instagram, María Eugenia Suárez cuenta con cientos y cientos de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza. Ahora, el último álbum de fotos que compartió acaparó toda la atención y conquistó miles de corazones.