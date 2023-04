Con la peor de las ondas, Gerard Piqué llegó a Miami para ver a sus hijos

Hace varias semanas atrás, Shakira se mudó junto con dos hijos menores a Miami. Luego de la mediática separación con Gerard Piqué, llegó el momento de empezar una nueva etapa en su vida. Hace algunas horas atrás, las cámaras captaron al ex jugador de fútbol arribando en el aeropuerto de Florida para hacer su primera visita a sus pequeños, Sasha y Milán.

Apenas pisó suelo estadounidense, Piqué causó una verdadera revolución, ya que una enorme cantidad de paparazzis y periodistas se habían conglomerado en el lugar y lo estaban esperando. Según comentan medios internacionales, la celebridad descontroló el aeropuerto, pero no quiso conversar con ningún portal de noticias y tampoco regaló una sonrisa o un gesto amigable. De hecho, es algo muy entendible porque desde que anunció su separación con Shakira la prensa lo ha perseguido.

Gerard Piqué capturado por los fotógrafos en el aeropuerto de Florida. Foto de Backgrid, The Grosby Group.

El catalán se presentó en Miami sin la compañía de su nueva pareja, Clara Chía Marti, porque supuestamente fue la petición de los niños. Como ha pasado un tiempo desde que Gerard vio a sus hijos, obviamente quiere que estén alegres al momento del encuentro, así que sigue sus pedidos al pie de la letra.

El ex jugador de fútbol llegó al aeropuerto con una camiseta suelta en color gris, un jean holgado, gafas de sol oscuras y el cabello despeinado, pues fueron muchas horas de viaje. En las postales, se puede observar que a pesar de que intentó ocultarse detrás de los anteojos, ni siquiera este accesorio logró disimular la cara de pocos amigos y el mal humor. Algunos usuarios subieron videos a las redes sociales, tal como lo hizo @fla1601 en Tik Tok.

Según confirmó La Vanguardia, Gerard pasará 10 días junto con Sasha y Milán. Al parecer, los niños ya han comenzado el proceso de adaptación a esta nueva vida y lo llevan muy bien. Por su lado, el deportista se hospedará en un lujoso hotel de Miami, costeado por la colombiana, una acuerdo al que accedió para que su expareja le firmara los papeles cuando se fue de España, revela el medio.

Sasha y Milan tienen sus propias condiciones

Hace algunas semanas atrás Jordi Martin, el comunicador que ha seguido por muchos años la vida de Shakira y el deportista, confirmó que los niños no tenían la intención de conocer a la nueva pareja de Gerard. "No queremos conocerla, por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella", comentó el periodista colaborando en el programa 'El Gordo y la Flaca'.