Romina Malaspina posa en el asiento trasero del auto y levanta la temperatura

Romina Malaspina suele causar furor en las redes sociales y esto es consecuencia de sus publicaciones. En esta ocasión, lo hizo una vez más, pues compartió algunas postales que se tomó en el asiento trasero del auto. Por esta razón, le llegó una lluvia de corazones y una serie de interacciones por parte de sus seguidores fieles de Instagram.

La mediática comenzó su carrera en televisión en 'Gran Hermano' edición 2015. Si bien, no obtuvo el premio mayor del reality show, ganó gran popularidad en los medios, así que la ayudó a crecer en su camino laboral. A lo largo de su trayectoria participó en diversos proyectos como Doble Tentación, de la tv chilena, Supervivientes y Volverte a ver, dos ciclos españoles. Luego, Romina volvió a instalarse en Argentina y comenzó a trabajar en el Canal 26.

Romina Malaspina en Canal 26. Imagen de Instagram.

Actualmente se alejó de la televisión, pero está muy enfocada trabajando como DJ, en el modelaje y en sus proyectos en las redes sociales. Por esta razón, en varias ocasiones suele compartir fotos y videos en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 2,5 millones de seguidores. Hace unas horas atrás publicó una serie de imágenes que causaron una revolución.

Malaspina se animó a posar en la parte de atrás del auto y como de costumbre, lució su belleza innata. Esta vez, la influencer lució un look deportivo, más bien casual, con una sudadera oversize negra con detalles en blanco, un short a tono, unas medias 3/4 deportivas e impolutas blancas, al igual que las zapatillas. Además, agregó un gorro de lana de la misma tonalidad.

Romina Malaspina presumiendo su belleza en redes. Imagen de Instagram.

Asimismo, en otras fotos, la modelo posó con unas gafas de sol oscuras y llevó el cabello suelto con ondas descontracturadas. Para el make up eligió su rutina preferida, unas sombras en color durazno, con las pestañas cargadas de máscara, gloss en los labios y apenas un sombreado para marcar el contorno de las mejillas.

Romina Malaspina presume su atuendo casual. Imagen de Instagram.

Los usuarios de Instagram reaccionaron casi al instante, así que le llenaron la publicación de 'likes', comentarios y mensajes. "No podes ser tan perfecta", "Oh my godness", "La más hermosa de todas!", "Con esto de la Inteligencia artificial... Me doy cuenta que vos no sos real", fueron algunos de los halagos que escribieron sus seguidores.