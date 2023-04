La candente foto con la que Salma Hayek y Channing Tatum elevaron la temperatura de la red

Salma Hayek es una de las superestrellas cien por ciento latinas que más alto ha llegado. En más de treinta años de trayectoria en la industria del entretenimiento, la artista llegó a recibir una nominación del Premio Oscar a la Mejor Actriz por su trabajo en “Frida”. Además, actuó y produjo películas y series sumamente exitosas. Ejemplos de ello son las cintas “Son como niños”, “El gato con botas”, “Eternals” y “La chispa de la vida”, entre tantas otras.

En el último año, la actriz oriunda de Veracruz, se enfocó en varios trabajos como productora. Pero, también, volvió a darle voz a “Kitty, patitas suaves” en la segunda entrega de “El gato con botas”. Asimismo, provocó furor al anunciar su protagónico en “Magic Mike’s Last Dance”, película en la que compartió créditos con el mismísimo Channing Tatum. Pues, desde que compartieron el primer avance, se podía ver la química entre los actores, haciendo que sus fans enloquecieran.

SALMA HAYEK Y CHANNING TATUM EN LA PREMIERE DE MAGIC MIKE'S LAST DANCE. FOTO: INSTAGRAM

Finalmente, “Magic Mike’s Last Dance” se estrenó el 10 de febrero de este año, en los Estados Unidos. Y, precisamente, durante el fin de semana del lanzamiento, la película dirigida por Steven Soderbergh, lideró la taquilla en su país de origen. Así, los nombres de Salma y Channing volvieron a posicionarse en lo alto por varias semanas, puesto que el público aprobó de gran manera a esa dupla.

Salma le dedicó un divertido saludo de cumpleaños a Tatum

A más de dos meses del lanzamiento de “Magic Mike’s Last Dance”, Salma demuestra que su amistad con Channing sigue igual de viva. Sobre todo hoy, 26 de abril, día en el que Tatum cumplió 43 años. Como buena amiga y coestrella, Salma Hayek le dedicó un divertido mensaje de cumpleaños al guapo actor, causando furor con la foto que eligió, una vez más.

“Los que no hacíamos ejercicio a diario, nos dejamos la ropa puesta. Feliz cumpleaños @channingtatum”, escribió Hayek en la leyenda del posteo de Instagram, en el que compartió una fotografía inédita junto al protagonista, quien, dicho sea de paso, no llevaba nada más que su ropa interior puesta.

SALMA HAYEK LE DESEÓ UN FELIZ CUMPLEAÑOS A CHANNING TATUM CON ESTA FOTO. INSTAGRAM @SALMAHAYEK

Al ver la foto, sus fans estallaron y escribieron todo tipo de mensajes en los comentarios. “Sí, dile a Magic Mike que se aleje de ti”; “Acabo de conocer la envidia”; “it should’ve been me not him”; “This dude forgot the leg day”; “BRO WAS HARD LMFAO”; “Eres Reina De Belleza”, se podía leer en el posteo de Instagram.