Halle Bailey desplegó toda su belleza para una importante revista de moda

En medio de un año de grandes sueños por cumplir, Halle Bailey viene sumando desde el comienzo del 2023 numerosas campañas para importantisimos medios digitales de extrema excelencia y es qué hace muy poco tiempo, la protagonista de 'la sirenita' volvió a estar en vista de todos luego de haber compartido en Instagram el adelanto de nueva sesión de fotos junto a Vogue.

Fuente: Imagen @hallebailey

La cara de Vogue British.

"No me digas que eres modelo, si no has estado de moda!... um chicos.. ¡¡Sueño hecho realidad para mí", reza la descripción del último carrousel de fotos qué compartió Halle Bailey en la que se la observa cómo tapa y luciendo un una chomba y camisa blanca de la marca italiana, Miu Miu.

"Gracias al icónico Edward y al increíble fotógrafo @sharifhamza y al encantador equipo de British Vogue por creer en mí todo esto es muy surrealista y también gracias a @luxurylaw por peinarme como este personaje caprichoso juguetón para esta historia! así como mis chicas glamorosas que siempre lo matan @beautybychrisc y @sparkyourhair", cerró la actriz agradeciendole a todo el equipo que integró la gran sesión de fotos en la que contó con 3 hipnóticos looks.

Fuente: Imagen @hallebailey - @voguebritish

Los otros vestuarios.

En otras de las subidas a modo de avance se la observó a Hailey desde el baño con una gran campera reflectiva plateada con franjas naranjas, mientras qué de calzado escogieron junto con su equipo unas bucaneras de caña alta de Animal Print y en la siguiente cómo sonríe a cámara luciendo un clásico sweater de lana rojizo.

La gran sorpresa qué tenía preparada

Sucede qué en las últimas horas y a modo de reel, Hailey compartió una de las canciones a la que le puso su voz la llamada, 'part of your world' para La Sirenita.

Fuente: Imagen @hallebailey

La Portada del soundtrack.

"Dios mío todos ustedes ahora pueden escuchar la completa "Part of Your World", interpretada por mí de The Little Mermaid de Disney en spotify (enlace en biografía) mes para la película", escribió acompañado por un pequeño avance de la canción principal del film.

Chari.