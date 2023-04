El secreto del matrimonio de Kourtney Kardashian y Travis Barker: los enemas

El pasado martes 25 de abril, Travis Barker por fin se animó a contar cuál es el secreto del éxito, desde su propio punto de vista. Al parecer, el músico comentó la inesperada clave en su matrimonio con Kourtney Kardashian, la mujer que ama y con quién se casó en 2022. Si bien lo hizo en tono divertido, las declaraciones del baterista de Blink 182 resonaron mucho en las redes sociales, pues todos quieren triunfar en el amor.

Kourtney Kardashian y Travis Barker celebraron tres bodas: en California, en Las Vegas y en Portofino, Italia. Imagen de Instagram.

Barker se asoció en una colaboración con una empresa que se dedica a comercializar enemas y otro tipo de productos. Por esta razón, participó en el comercial y se convirtió en la primera estrella de rock, e incluso la primera celebridad, que utiliza su rostro y su marca personal para comercializar este producto. Si bien, apareció en el clip y habló en tono irónico, el público quedó fascinado.

En el nuevo anuncio de Liquid Death, Travis comenta: "¿Cómo me casé con la mujer de mis sueños? ¿Cómo he tenido una carrera musical tan exitosa?". Acto seguido aparece una toma del tatuaje que tiene el baterista de los ojos de Kourtney Kardashian. "Uso Liquid Death Mountain Water en mi..." revela el músico y censuran la última parte, pero el mensaje queda muy claro.

En este caso Barker se encarga de presentar el nuevo kit que tiene el nombre de 'Enema of the State Collectible Enema'. Se trata de un producto que hace alusión y retoma el álbum lanzado en 1999 'Enema of the State', el tercer disco de Blink 182 y el primero que contó con la participación de Travis como baterista del grupo de pop punk. Al parecer, las latas se comercializarán en Estados Unidos a un costo de 182 dólares, según informa USA Today. Cada kit incluirá el autógrafo del baterista.

El músico no es la única celebridad asociada a esta cuestión, ya que Kourtney Kardashian recibió un enema de aceite en el pasado y lo comentó públicamente en el episodio estreno de 'Kourtney and Kim Take New York'. De hecho, la empresaria compartió un tweet al respecto y escribió: "¡Me encantan los enemas de aceite! Se los recomiendo a todos ustedes, dementes... ¡Créanme cuando digo que les cambiará la vida!".