El impactante look de Sol Pérez que provocó un "descontrol total"

Desde sus primeros pasos en los medios, Sol Pérez jamás pasa desapercibida. Ya sea por sus ocurrencias delante de las cámaras de Telefe o por el contenido que comparte en Instagram, ella siempre da algo de qué hablar. Hoy si bien no le da mucha trascendencia a lo que se dice sobre ella, años atrás se irritaba rápidamente.

Sol Pérez

"Ya no me enojo. Soy muy contestadora, no me llamo a silencio si tengo una idea, a veces leo cada cosa en las redes y me da de leer. Soy muy justiciera, no porque estoy muy enojada. Soy muy efusiva para discutir, pero después no me doy manija con eso, no me enrosco, no guardo enojos", reveló en una entrevista con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y señaló: "Cuando alguien me enoja mucho decido no hablarle a esa persona, decido mantener distancia y no hablarle nunca más. El invento no me lo banco, ese es mi límite, deja de ser una discusión y se transforma en defenderte de las mentiras. Al juego de las mentiras no me presto".

Acerca de lo que más le enoja que se diga sobre ella, Sol indicó: "Me molesta que me subestimen, que por mostrar el físico no pueda tener una idea. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero ya casi no me molesta nada, ya me curtí".

En Instagram, Pérez es muy activa y diariamente sorprende con el contenido que sube. Ahora llamó la atención de todos con un impactante look que provocó un "descontrol total".

Noticias Relacionadas Cinthia Fernández presumió su belleza con este precioso look