Carmen Villalobos presume su figura con una minifalda metalizada y enciende la red

Carmen Villalobos es una de las grandes exponentes de Colombia y esto se debe a sus numerosos trabajos en la televisión, como actriz y como presentadora. El pasado martes 25 de abril, la mediática fue entrevistada en el programa 'Hoy Día' a causa del estreno del reality show 'Top Chef VIP', un ciclo conducido por ella. Por esta razón, acudió al estudio de grabación con su mejor vestimenta y lo mostró en redes.

La colombiana se presentó en el programa de televisión 'Hoy Día' para hablar algunas cuestiones relacionadas al reality de cocina. Como era de esperar, llegó vestida como toda una fashionista, con un conjunto en color verde metalizado, un top manga larga con escote cuadrado y una minifalda a tono. Además, para acompañar el bellísimo atuendo lució unas sandalias con pedrería de un tono oscuro.

Villalobos es la presentadora de 'Top Chef VIP' por segundo año consecutivo, así que se encuentra muy feliz de poder hacer su trabajo y lo ha dejado muy en claro en sus redes sociales y en el programa 'Hoy Día'. De hecho, la presentadora llegó a las inmediaciones del canal muy feliz, porque la entrevistó el periodista y comunicador social Frederik Oldenburg, su actual novio. En efecto, durante la conversación el venezolano mostró una total profesionalidad.

"Me están preguntando si estoy nervioso, si estoy ansioso. No... yo creo que también a la gente hay que decirle que más allá de lo que ustedes se imaginan en este momento, también aquí está Frederik el periodista el comunicador social, que hace su vida como periodista... que es la pasión que me tiene aquí hoy", expresó el presentador a la audiencia, mientras que Villalobos comentó que ambos separan la parte profesional de la parte personal.

En otro momento de la entrevista, Oldenburg le entregó un ramo de flores de parte de él y todos sus compañeros, así que la actriz le agradeció sincera por el gesto. Luego de terminar de grabar, la actriz grabó un video junto con su pareja, pero esta vez mostró una parte más privada, pues mostraron cariñosos y se dieron un tierno beso.