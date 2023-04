William Levy se confiesa a corazón abierto y habla sobre 'Montecristo'

Hace unos días atrás se estrenó la serie 'Montecristo' en Movistar Plus y se posicionó como un éxito, no solo por la historia sino también por los actores que participan, pues en este caso, William Levy es el protagonista del show. Si bien, el cubano ha logrado conquistar a millones de personas con su actuación en 'Café con aroma de mujer', esta vez promete volver a ubicarse en el centro de atención.

Recientemente, el actor conversó con el medio 'El Español' y habló a corazón abierto sobre la nueva serie en la que participa, pues el estreno lo ha dejado muy contento. Asimismo, Levy se mostró abierto a hablar sobre los últimos años de su carrera, ya que su vida dio un vuelco luego de participar en la telenovela de café, en donde interpretó a Sebastián Vallejo.

'Montecristo' está inspirada en un clásico de la literatura escrito por Alejandro Dumas. En este caso cuenta la historia de Alejandro Montecristo, un empresario adinerado que trabaja en los negocios de la tecnología y entra en la escena pública causando conmoción entre la élite, pues nadie sabe de donde viene su fortuna. Fernando Álvarez Mondego, un reconocido empresario español, se siente atraído por la compañía de Montecristo. Lo que este hombre no sabe es que el protagonista lo conoce hace mucho tiempo, y la razón de su aparición es la venganza.

Relacionado a este proyecto, William Levy comentó en la entrevista: "Si me enganchó a mí, creo que va a enganchar a la gente porque yo soy parte de esa gente y soy parte del público. Cuando leo algo, lo leo como público. Siento que si me engancho y me gusta la serie, creo que va a funcionar". De hecho, el actor comentó que ya conoce a su audiencia así que sabe lo que gusta y lo que no, pero también sabe escuchar. Asimismo, expresó que le parece muy importante elegir personajes con los que se identifica.

El afiche oficial de 'Montecristo'. Imagen de Movistar Plus.

Por otro lado, habló sobre la popularidad de 'Café con aroma de mujer' y reveló que el éxito nunca le generó presión ni ansiedad, sino más bien le dio satisfacción. "Para mí es una bendición que un proyecto tenga mucho éxito. Y creo que lo importante es saber elegir después de eso, para no encasillarte en algo y poder hacer un personaje que no se parezca a nada de lo que has hecho", comentó Levy. Por esta razón el intérprete cubano confirmó que fue ideal hacer a Montecristo, pues es todo lo contrario a Sebastián Vallejo.