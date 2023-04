North West, la hija de Kim Kardashian, se vuelve viral y está es la razón

En los últimos días, North West se posicionó en el foco de atención en las redes sociales y esto se debe a que se viralizó un video donde la niña de 10 años mostró su fuerte temperamento frente a una pasarela llena de paparazzis. Al parecer, Kim Kardashian se presentó junto con su hija mayor en los Fashion Los Angeles Awards, pero la niña se llevó toda la atención.

Kardashian y la pequeña West aparecieron en la alfombra roja de los premios y obviamente posaron frente a las cámaras. Sin embargo, en un momento apareció Chris Appleton, un amigo de la mediática y estilista que fue reconocido en el evento como 'Artista del cabello del año', así que la menor se mostró inquieta. Casi al instante, la niña quiso esfumarse del lugar pero su madre le insistió para que se quedara.

Kim Kardashian y North West posando en la alfombra roja. Foto de Getty Images capturada por Stefanie Kenan.

A North no la detuvo la petición de Kim, así que se retiró de la alfombra roja e incluso le hizo un gesto con la mano para indicar a su progenitora que dejara de hablarle. Al parecer, la niña salió con un carácter bastante fuerte, así que no tiene problema en demostrarlo delante del público, ya que no es la primera ocasión que lo hace. De hecho, durante la Semana de la Moda en Paris la pequeña llevó un cartel que decía 'Stop' con el que pidió a los paparazzis y fotógrafos que la dejaran en paz.

Luego de haber superado el momento rebelde en la alfombra roja de los Fashion Los Angeles Awards, cuando llegó la hora de la ceremonia de premios, North se mostró diferente. Kim subió al escenario para entregarle el reconocimiento a Appleton en compañía de la pequeña. Durante este momento, la menor se mostró mucho más contenta e incluso abrazó al estilista.

Kim Kardashian, North West y Chris Appleton en la ceremonia de los premios. Foto de Getty Images por Monica Schipper.

El look de las celebridades

North West llevó un estilismo sobrio compuesto por tres piezas: un pantalón, un chaleco y una blusa de color negro. Asimismo, acompañó el look con unas botas de plataforma de la mano de Dolce & Gabbana, una las firmas con las que trabaja su madre. Por otro lado, la pequeña lució unas gafas de sol oscuras y el cabello recogido en una cola de caballo alta.

Kim Kardashian lució un atuendo fiel a su estilo, un top strapless con una falda corte sirena entallada al cuerpo, con una abertura que dejaba ver parte de sus muslos. Además, la mediática agregó un collar plateado y unas sandalias con tiras que entrelazaban los tobillos.