La mezcla con la que los principiantes pueden repeler todos los insectos del jardín

El limoneno es el componente principal del aceite esencial de naranja u otros cítricos y se usa ampliamente como fragancias y saborizantes; por así decirlo, se encuentra en la parte naranja de la cáscara de naranja. El limoneno pertenece a la clase de los terpenos y es una molécula quiral, por lo tanto, puede estar presente en las formas de enantiómero dextrogira y levogira.

El principal compuesto químico presente en la naturaleza y de mayor interés en el campo industrial y de mercancías es el D-limoneno. Esta sustancia es particularmente útil contra las hormigas y otros insectos, que también se pueden encontrar en el mercado como un aerosol. La presencia de d-limoneno en los lugares infestados por insectos desalentará el retorno de los insectos, ya que el limoneno elimina las trazas de feromonas dejadas por algunos insectos, de esta manera los insectos estarán desorientados y, también debido a la confusión, desalentados a hacerlo. Regresa a tu territorio.

Este compuesto, si quieres probar algo muy creativo, también puedes prepararlo en un pequeño taller con un poco de equipo y un poco de práctica.

El procedimiento es el siguiente:

– Cortar la cáscara de tres naranjas y picarla;

– ponga todo en un matraz de 500 ml y agregue unos 200 ml de agua;

– monte el aparato de destilación, haga circular el agua en el refrigerante y colóquelo en una placa de calentamiento;

– destilar en una corriente de vapor, recogiendo unos 75 ml de destilado;

– extraer el destilado en un embudo de separación con 30 ml de CH2Cl2 o éter;

– Secar la fase orgánica con MgSO4 anhidro, filtrar y secar;

– para eliminar por completo el disolvente residual, se puede repetir la destilación, colocando el globo que contiene el destilado en un baño a no más de 50 ° C;

– en este punto el éter hierve y el limoneno permanece en el globo; Si no es un embudo de separación, es posible tomar directamente el limoneno, que viene en forma de aceite y luego permanece a flote, utilizando una pipeta Pasteur.

El destilado tiene una fase acuosa y una fase oleosa orgánica que se deposita sobre la superficie en forma de gotitas. Este es el limoneno que, como se mencionó, es el componente principal del aceite esencial de naranja.

En este punto, la fase oleosa se puede usar en emulsión, en varios porcentajes, como un producto insecticida para rociar directamente sobre las superficies de plantas o áreas infestadas por insectos.